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عــــاجل.. شخص يقدم على الانتحار بالداخلة

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 21:11 عــــاجل.. شخص يقدم على الانتحار بالداخلة | حوادث و حقوق
عــــاجل.. شخص يقدم على الانتحار بالداخلة
علمت ''شوف تيفي''، أن شخصاً أقدم قبل قليل من مساء اليوم الأحد، على الانتحار بداخل منزله الكائن بحي السلام بمدينة الداخلة.

شــوف تيفي: الداخلة

علمت ''شوف تيفي''، أن شخصاً أقدم قبل قليل من مساء اليوم الأحد، على الانتحار بداخل منزله الكائن بحي السلام بمدينة الداخلة.

وحسب مصادرنا، فإن الشخص في الثلاثينات من عمره، حيث أقدم على الانتحار داخل منزله بطريقة لم تعرف، ولأسباب مازالت مجهولة.

هذا، وفور علمها حلت عناصر الوقاية المدنية والشرطة إلى عين المكان، وتم اقتحام منزل المعني بالأمر وإخراجه لنقل جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسن الثاني قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق في الحادث لتحديد ملابساته الحقيقة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الداخلة انتحار منزل عملية انتحار

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