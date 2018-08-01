 دعما للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي بالعالم القروي 40 جماعة بإقليم تارودانت تستفيد من حافلات للنقل المدرسي ''صور'' ﻿
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دعما للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي بالعالم القروي 40 جماعة بإقليم تارودانت تستفيد من حافلات للنقل المدرسي صور | مجتمع

دعما للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي بالعالم القروي 40 جماعة بإقليم تارودانت تستفيد من حافلات للنقل

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دعما للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي بالعالم القروي 40 جماعة بإقليم تارودانت تستفيد من حافلات للنقل المدرسي ''صور''

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 20:17 دعما للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي بالعالم القروي 40 جماعة بإقليم تارودانت تستفيد من حافلات للنقل المدرسي صور | مجتمع
دعما للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي بالعالم القروي 40 جماعة بإقليم تارودانت تستفيد من حافلات للنقل المدرسي ''صور''
يستعد والي جهة سوس وعامل إقليم تارودانت للإشراف على توزيع عدد من حافلات النقل المدرسي، الموجهة للجماعات القروية، وذلك لتخفيف معاناة التلاميذ المتمدرسين الذين يقطعون مسافات طويلة لبلوغ حجرات

شوف تيفي:أحمد الهلالي

يستعد والي جهة سوس وعامل إقليم تارودانت للإشراف على توزيع عدد من حافلات النقل المدرسي، الموجهة للجماعات القروية، وذلك لتخفيف معاناة التلاميذ المتمدرسين الذين يقطعون مسافات طويلة لبلوغ حجرات الدرس، ولتقليص نسب الهدر المدرسي بالمجال القروي بإقليم تارودانت.

وكتمهيد لهذه الخطوة، عقد اليوم اجتماع مطول جمع حوالي 40 رئيس جماعة تابعة للنفوذ الترابي لإقليم تارودانت مع رئيس المجلس الإقليمي والعامل ''أمزال''، وذلك لمناقشة حيثيات هذا المشروع، ولاستكمال كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالمبادرة بما فيها توقيع اتفاقية التسليم.

وتأتي هذه العملية بهدف تشجيع التمدرس بالعالم القروي، وتقليص الهدر المدرسي، الذي تفرزه صعوبة التنقل للمؤسسات التعليمية التي تبعد بعشرات الكيلومترات عن مساكن التلاميذ، الذين يضطرون للسفر في رحلات مكوكية صباح مساء مشيا على الأقدام.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فستستفيد حوالي 40 جماعة قروية من هذه البادرة الطموحة، والتي ستشكل حافزا كبيرا لمجموعة من التلاميذ، الذين كانوا يعانون الأمرين للتنقل لمدارسهم لاستكمال مسارهم الدراسي، والمضي قدما نحو التحصيل العلمي والمعرفي، لإنقاذ أنفسهم وأسرهم من الفقر والهشاشة، لما تنجبه هذه المناطق من كوادر وطاقات شبابية، تساهم في إغناء رصيد الوطن بكفاءاتها وقدراتها الذهنية.

وبموجب هذه الاتفاقية تستفيد كل دوائر إقليم تارودانت، ومن بين الجماعات المستفيدة:

- دائرة إغرم (سيدي أمزال، أيت عبد الله، تفلعزت، تندين، ت تاوت، تيسفان، أملو، والقاضي).
- دائرة أولاد برحيل(سيدي عبد الله أوسعيد، ادوكيلال،توغمرت،تافنكولت،تالكجونت،سيدي واعزيز، ايكودار لمنابها).
- دائرة تارودانت(سيدي أحمد اوعمر، ايت أكاس،تزمورت،ايمولاس،تملوكت،المنيزلة،سيدي بورجا، اداومومن).
- دائرة تالوين(أسكاون،ازرار،تزكزاوين،أوزيوة، أكيدي، تبقال).
- دائرة أولاد تايمة (الكفيفات، تدسي، أهل الرمل، المهادي، نسندالن، اميلماس، بيكودين، سيدي موسى الحمري، الخنافيف) .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تارودانت العالم القروي توزيع حافلات النقل المدرسي محاربة الهدر المدرسي 40 حافلة

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