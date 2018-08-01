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هاذ شي خطير..إخوة شدو شاب وقتلوه بطريقة بشعة بسلا+تفاصيل جد صادمة

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 20:10 هاذ شي خطير..إخوة شدو شاب وقتلوه بطريقة بشعة بسلا+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق
هاذ شي خطير..إخوة شدو شاب وقتلوه بطريقة بشعة بسلا+تفاصيل جد صادمة
اهتز حي القرية بمدينة سلا، أمس السبت، على وقع جريمة قتل جد بشعة، أثارت رعب وهلع الساكنة، أبطالها أربعة أشخاص، أقدموا على قتل شاب في عمر الزهور من خلال توجيه العديد من الطعنات المميتة له.

''شوف تيفي''

اهتز حي القرية بمدينة سلا، أمس السبت، على وقع جريمة قتل جد بشعة، أثارت رعب وهلع الساكنة، أبطالها أربعة أشخاص، أقدموا على قتل شاب في عمر الزهور من خلال توجيه العديد من الطعنات المميتة له.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن شقيقين، قاما رفقة صديقيهما باعتراض سبيل الشاب الضحية البالغ من العمر قيد حياته 27 سنة، بسبب تصفية حسابات، قبل أن يعمدوا إلى توجيه طعنات قاتلة له على مستوى الرأس، أسقطته أرضا غارقا في بحر من الدماء.

وأكد المصدر ذاته أن الضحية، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى السويسي، بينما فتحت المصالح الأمنية، تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة بعد فرار المتورطين في هذا الفعل الإجرامي إلى وجهة غير معلومة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سلا جريمة قتل الدماء مستشفى السويسي

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