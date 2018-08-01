تطورات جديدة في قضية منع قيادات عسكرية جزائرية من السفر بسبب استغلالهم النفوذ والثراء غير المشروع ﻿

قرر القضاء العسكري الجزائري، أمس السبت، سحب جوازات سفر لـ5 ضباط سامين برتبة لواء، بعدما صدرت في حقهم قرارات منع من السفر خارج الجزائر.

شوف تيفي:

قرر القضاء العسكري الجزائري، أمس السبت، سحب جوازات سفر لـ5 ضباط سامين برتبة لواء، بعدما صدرت في حقهم قرارات منع من السفر خارج الجزائر.

ووفقا لما أوردته صحيفة ''النهار'' الجزائرية فإن الأمر يتعلق بكل من الجنرال مناد نوبة القائد السابق للدرك الوطني، سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، عبد الرزاق شريف القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة واللواء حبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، بالإضافة إلى بوجمعة بودواو الذي كان يشغل منصب مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع الوطني.

وحسب ذات المصدر، فإن قرار القاضي العسكري جاء بعد مغادرة اللواء ''سعيد باي'' الجزائر رغم قرار منعه من مغادرة التراب الوطني رفقة عائلته، وقد جاءت مغادرته الجزائر بعد فترة قصيرة من صدور قرار المنع من مغادرة البلاد، وتم الأمر بعد تواطؤ من داخل المصالح الأمنية لمطار الجزائر الدولي بالعاصمة.

ووفق ذات المصدر فإن المحكمة العسكرية تتحرى منذ أشهر مع الألوية الخمسة في قضية استغلالهم النفوذ والثراء غير المشروع واستعمال وظيفتهم السامية كعسكريين للحصول على مزايا غير مستحقة.

وكان رئيس الجمهورية قد أنهى مهام الألوية الخمسة مؤخرا، بعدما وصلته تقارير عن ممتلكاتهم غير المشروعة والثروات وتجاوزاتهم للقوانين وضوابط المهمات الموكلة لهم.

وذكر المصدر، أن كل واحد من هؤلاء الألوية تمكن من كسب ثروات طائلة بشكل غير شرعي وبعضهم يملك حوالي 30 شركة خاصة في مجالات مختلفة، أغلبها بأسماء أبنائهم.