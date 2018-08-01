 جد صادم..بعد قضاء ليلة حمراء: وفاة شيباني في أحضان عشيقته بالفقيه بنصالح ﻿
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جد صادم..بعد قضاء ليلة حمراء: وفاة شيباني في أحضان عشيقته بالفقيه بنصالح

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 19:02 جد صادم..بعد قضاء ليلة حمراء: وفاة شيباني في أحضان عشيقته بالفقيه بنصالح | مجتمع
جد صادم..بعد قضاء ليلة حمراء: وفاة شيباني في أحضان عشيقته بالفقيه بنصالح
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ليلة حمراء داخل منزل بمنطقة حد برداية بإقليم الفقيه بنصالح، انتهت ليلة السبت-الأحد، بوفاة مسن في عقده السادس، في أحضان عشيقته الشابة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ليلة حمراء داخل منزل بمنطقة حد برداية بإقليم الفقيه بنصالح، انتهت ليلة السبت-الأحد، بوفاة مسن في عقده السادس، في أحضان عشيقته الشابة.

وأوضح المصدر ذاته أن الشابة حصلت على مفاتيح المنزل من قريبها الذي سافر خارج المنطقة المذكورة، قبل أن تعمد إلى استدعاء عشيقها البالغ من العمر قيد حياته 60 سنة، إلا أن ليلتهما الحمراء، انتهت بوفاة المسن، لتقوم بإبلاغ مصالح الدرك الملكي.

وأضاف ذات المصدر أن الشابة المنحدرة من دوار العوينات بجماعة سيدي جابر، تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين تم نقل جثة الهالك القاطن بدوار ولاد دريس بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لبني ملال.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ليلة حمراء العشيقة الشابة دوار

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