 خبر ســــــــار للأساتذة المتعاقدين أصبح بإمكانهم الاستفادة من السكن الوظيفي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

دعما للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي بالعالم القروي 40 جماعة بإقليم تارودانت تستفيد من حافلات للنقل المدرسي صور | مجتمع

دعما للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي بالعالم القروي 40 جماعة بإقليم تارودانت تستفيد من حافلات للنقل

هاذ شي خطير..إخوة شدو شاب وقتلوه بطريقة بشعة بسلا+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير..إخوة شدو شاب وقتلوه بطريقة بشعة بسلا+تفاصيل جد صادمة

عملية مرحبا 2018 تسجل عبور أزيد من مليون و 741 ألف مسافر و 464 ألف عربة عبر ميناء طنجة المتوسط | مجتمع

عملية مرحبا 2018 تسجل عبور أزيد من مليون و 741 ألف مسافر و 464 ألف عربة عبر ميناء طنجة المتوسط

بالصور..حادثة سير مروعة تنهي حياة شابين بحي درب غلف بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور..حادثة سير مروعة تنهي حياة شابين بحي درب غلف بالبيضاء

عاجل..شفارة شدوهم صحاب شرع اليد وخلاوهم كلهم دمايات بمراكش+فيديو وصور | حوادث و حقوق

عاجل..شفارة شدوهم صحاب شرع اليد وخلاوهم كلهم دمايات بمراكش+فيديو وصور

تطورات جديدة في قضية منع قيادات عسكرية جزائرية من السفر بسبب استغلالهم النفوذ والثراء غير المشروع | دولي

تطورات جديدة في قضية منع قيادات عسكرية جزائرية من السفر بسبب استغلالهم النفوذ والثراء غير المشروع

جد صادم..بعد قضاء ليلة حمراء: وفاة شيباني في أحضان عشيقته بالفقيه بنصالح | مجتمع

جد صادم..بعد قضاء ليلة حمراء: وفاة شيباني في أحضان عشيقته بالفقيه بنصالح

خبر ســــــــار للأساتذة المتعاقدين أصبح بإمكانهم الاستفادة من السكن الوظيفي | مجتمع

خبر ســــــــار للأساتذة المتعاقدين أصبح بإمكانهم الاستفادة من السكن الوظيفي

عاجل وبالصورة.. السلطات السعودية تعتقل إمام الحرم المكي | دولي

عاجل وبالصورة.. السلطات السعودية تعتقل إمام الحرم المكي

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

خبر ســــــــار للأساتذة المتعاقدين أصبح بإمكانهم الاستفادة من السكن الوظيفي

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 18:46 خبر ســــــــار للأساتذة المتعاقدين أصبح بإمكانهم الاستفادة من السكن الوظيفي | مجتمع
خبر ســــــــار للأساتذة المتعاقدين أصبح بإمكانهم الاستفادة من السكن الوظيفي
قررت وزارة التربية الوطنية فتح الباب أمام الأساتذة الموظفين بموجب عقود المعينين بالعالم القروي للاستفادة من السكنيات الإدارية التابعة لها إسوة بباقي الموظفين، حيث يمكن لهذه الفئة من رجال التعليم

شوف تيفي

قررت وزارة التربية الوطنية فتح الباب أمام الأساتذة الموظفين بموجب عقود المعينين بالعالم القروي للاستفادة من السكنيات الإدارية التابعة لها إسوة بباقي الموظفين، حيث يمكن لهذه الفئة من رجال التعليم المشاركة في عملية التباري لشغل المساكن الإدارية الشاغرة.

ووجهت الجهة الوصية على القطاع مراسلة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية والمدراء الإقليميين ومؤسسات التعليم العمومي، لإسناد السكنيات الإدارية الموجودة في المناطق القروية المخصصة للوزارة، للأساتذة الموظفين بموجب عقود، وذلك نظرا لصعوبة إيجاد سكن داخل هذه المناطق.

ويبدو أن قضية الأساتذة المتعاقدين بدأت تعرف انفراجا، وذلك بعد سلسلة الاحتجاجات التي خاضتها هذه الفئة، آخرها، مسيرة الرباط، والاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بإلغاء نظام التعاقد، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.

وكان محمد بنزرهوني، مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، كشف أن الأساتذة المتعاقدين سيتم إدماجهم ابتداء من شتنبر الجاري، وذلك مع الاحتفاظ بالأقديمة أثناء توظيفهم في الأكاديميات خصوصا الفوج الأول والثاني.

وأضاف أن الأساتذة المتعاقدين سيتم ترسيمهم، مع إمكانية الترقي في الرتبة والدرجة عن طريق الكفاءة المهنية، على غرار باقي الأساتذة.

وأكد بنزرهوني أن عملية الإدماج ستضمن جميع الحقوق طيلة المسار المهني من التوظيف إلى المعاش، نافيا أن يكون هناك فرض للتعاقد بل كان هناك إعلان من طرف الوزارة للتوظيف.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الأساتذة الجهوية فتح الباب وزارة التربية الوطنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

دعما للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي بالعالم القروي 40 جماعة بإقليم تارودانت تستفيد من حافلات للنقل المدرسي صور | مجتمع

دعما للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي بالعالم القروي 40 جماعة بإقليم تارودانت تستفيد من حافلات للنقل المدرسي ''صور''

عملية مرحبا 2018 تسجل عبور أزيد من مليون و 741 ألف مسافر و 464 ألف عربة عبر ميناء طنجة المتوسط | مجتمع

عملية مرحبا 2018 تسجل عبور أزيد من مليون و 741 ألف مسافر و 464 ألف عربة عبر ميناء طنجة المتوسط

جد صادم..بعد قضاء ليلة حمراء: وفاة شيباني في أحضان عشيقته بالفقيه بنصالح | مجتمع

جد صادم..بعد قضاء ليلة حمراء: وفاة شيباني في أحضان عشيقته بالفقيه بنصالح

أشهـــر قاضية في المغرب تُـــقدم استقالتهــا | مجتمع

أشهـــر قاضية في المغرب تُـــقدم استقالتهــا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تفاصيل الحرب الكلامية بين العثماني وعيوش بسبب الدارجة | خبر اليوم
منذ 13 دقيقة

تفاصيل الحرب الكلامية بين العثماني وعيوش بسبب الدارجة

من قلب مقهى شعبي فكازا.. شوفو فرحة جماهير الرجاء : الخضرة فرحتنا بالانتصار والله يبعد منا عيون الوداديين.. | خارج البلاطو

من قلب مقهى شعبي فكازا.. شوفو فرحة جماهير الرجاء : ''الخضرة فرحتنا بالانتصار والله يبعد منا عيون الوداديين..''

فيديو يفضح وزارة التعليم بالمغرب..شوفو شنو وقع داخل مدرسة بسبب التساقطات المطرية | قنوات أخرى

فيديو يفضح وزارة التعليم بالمغرب..شوفو شنو وقع داخل مدرسة بسبب التساقطات المطرية

بالفيديو..شْــرا دار فكازا ومن بعد تعدا عليه مول الدار و عيشو فالجحيم وهاشنو وقع | خارج البلاطو

بالفيديو..شْــرا دار فكازا ومن بعد تعدا عليه مول الدار و عيشو فالجحيم وهاشنو وقع

﻿

آخر المستجدات

دعما للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي بالعالم القروي 40 جماعة بإقليم تارودانت تستفيد من حافلات للنقل المدرسي صور | مجتمع
منذ 19 دقيقة

دعما للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي بالعالم القروي 40 جماعة بإقليم تارودانت تستفيد من حافلات للنقل

هاذ شي خطير..إخوة شدو شاب وقتلوه بطريقة بشعة بسلا+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير..إخوة شدو شاب وقتلوه بطريقة بشعة بسلا+تفاصيل جد صادمة

عملية مرحبا 2018 تسجل عبور أزيد من مليون و 741 ألف مسافر و 464 ألف عربة عبر ميناء طنجة المتوسط | مجتمع

عملية مرحبا 2018 تسجل عبور أزيد من مليون و 741 ألف مسافر و 464 ألف عربة عبر ميناء طنجة المتوسط

بالصور..حادثة سير مروعة تنهي حياة شابين بحي درب غلف بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور..حادثة سير مروعة تنهي حياة شابين بحي درب غلف بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.