 للتقليص من التلوث ...باريس بدون سيارات صباح يومه الأحد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

دعما للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي بالعالم القروي 40 جماعة بإقليم تارودانت تستفيد من حافلات للنقل المدرسي صور | مجتمع

دعما للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي بالعالم القروي 40 جماعة بإقليم تارودانت تستفيد من حافلات للنقل

هاذ شي خطير..إخوة شدو شاب وقتلوه بطريقة بشعة بسلا+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير..إخوة شدو شاب وقتلوه بطريقة بشعة بسلا+تفاصيل جد صادمة

عملية مرحبا 2018 تسجل عبور أزيد من مليون و 741 ألف مسافر و 464 ألف عربة عبر ميناء طنجة المتوسط | مجتمع

عملية مرحبا 2018 تسجل عبور أزيد من مليون و 741 ألف مسافر و 464 ألف عربة عبر ميناء طنجة المتوسط

بالصور..حادثة سير مروعة تنهي حياة شابين بحي درب غلف بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور..حادثة سير مروعة تنهي حياة شابين بحي درب غلف بالبيضاء

عاجل..شفارة شدوهم صحاب شرع اليد وخلاوهم كلهم دمايات بمراكش+فيديو وصور | حوادث و حقوق

عاجل..شفارة شدوهم صحاب شرع اليد وخلاوهم كلهم دمايات بمراكش+فيديو وصور

تطورات جديدة في قضية منع قيادات عسكرية جزائرية من السفر بسبب استغلالهم النفوذ والثراء غير المشروع | دولي

تطورات جديدة في قضية منع قيادات عسكرية جزائرية من السفر بسبب استغلالهم النفوذ والثراء غير المشروع

جد صادم..بعد قضاء ليلة حمراء: وفاة شيباني في أحضان عشيقته بالفقيه بنصالح | مجتمع

جد صادم..بعد قضاء ليلة حمراء: وفاة شيباني في أحضان عشيقته بالفقيه بنصالح

خبر ســــــــار للأساتذة المتعاقدين أصبح بإمكانهم الاستفادة من السكن الوظيفي | مجتمع

خبر ســــــــار للأساتذة المتعاقدين أصبح بإمكانهم الاستفادة من السكن الوظيفي

عاجل وبالصورة.. السلطات السعودية تعتقل إمام الحرم المكي | دولي

عاجل وبالصورة.. السلطات السعودية تعتقل إمام الحرم المكي

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

للتقليص من التلوث ...باريس بدون سيارات صباح يومه الأحد

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 18:35 للتقليص من التلوث ...باريس بدون سيارات صباح يومه الأحد | دولي
للتقليص من التلوث ...باريس بدون سيارات صباح يومه الأحد
خلت مدينة الأنوار باريس صباح هذا اليوم الأحد من السيارات والدراجات النارية بشكل شبه تام، إذ خصصت شوارعها للراجلين بمناسبة النسخة الرابعة من نشاط ''يوم بلا سيارات''.

شوف تيفي

خلت مدينة الأنوار باريس صباح هذا اليوم الأحد من السيارات والدراجات النارية بشكل شبه تام، إذ خصصت شوارعها للراجلين بمناسبة النسخة الرابعة من نشاط ''يوم بلا سيارات''.

هذا الحظر الذي يمتد بين التاسعة صباحا والرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش لم يطل كل السيارات، إذ تستثنى منه مركبات الطوارئ وتلك العائدة لذوي الإعاقات، إضافة إلى الحافلات السياحية وسيارات الأجرة.

وأشارت بلدية باريس عبر موقعها الإلكتروني إلى أن الهدف من هذا النشاط يقضي ''بجعل المساحات العامة أقل تلوثا وأكثر راحة وهدوءا''.

وقال أحد المشاركين في هذا النشاط البيئي، جان ماري البالغ 68 عاما والآتي من شرق فرنسا لوكالة فرانس بريس ''هذه فكرة جيدة يتعين بالتأكيد توسيعها وتكرارها في غير مكان''، مشيرا إلى أن التلوث بات بمستويات كبيرة في العاصمة لدرجة ''يمكن شم رائحة انبعاثات العوادم لدى الوصول إلى هنا''.

وكانت بلدية باريس التي تحاول منذ سنوات التصدي لتلوث الهواء في المدينة، أعلنت يوم الجمعة، أن الدوائر الأربع الأولى التي يتشكل منها الوسط السياحي في العاصمة ستغلق أمام حركة السيارات بواقع يوم أحد واحد شهريا اعتبارا من 7 أكتوبر باستثناء المحاور المرورية الكبرى التي تمر بها.

وبحسب رئاسة البلدية، سجلت حركة السيارات في العاصمة الفرنسية تراجعا ''قياسيا'' بنسبة 6 في المائة بين 2017 و2018. وقد قلص تلوث الهواء ''بنسبة مشابهة''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب باريس سيارات التقليص التلوث

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تطورات جديدة في قضية منع قيادات عسكرية جزائرية من السفر بسبب استغلالهم النفوذ والثراء غير المشروع | دولي

تطورات جديدة في قضية منع قيادات عسكرية جزائرية من السفر بسبب استغلالهم النفوذ والثراء غير المشروع

عاجل وبالصورة.. السلطات السعودية تعتقل إمام الحرم المكي | دولي

عاجل وبالصورة.. السلطات السعودية تعتقل إمام الحرم المكي

بعد تونس..حزب جزائري يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث | دولي

بعد تونس..حزب جزائري يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

محكمة جنايات القاهرة تحبس أبناء الرئيس المصري السابق | دولي

محكمة جنايات القاهرة تحبس أبناء الرئيس المصري السابق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تفاصيل الحرب الكلامية بين العثماني وعيوش بسبب الدارجة | خبر اليوم
منذ 13 دقيقة

تفاصيل الحرب الكلامية بين العثماني وعيوش بسبب الدارجة

من قلب مقهى شعبي فكازا.. شوفو فرحة جماهير الرجاء : الخضرة فرحتنا بالانتصار والله يبعد منا عيون الوداديين.. | خارج البلاطو

من قلب مقهى شعبي فكازا.. شوفو فرحة جماهير الرجاء : ''الخضرة فرحتنا بالانتصار والله يبعد منا عيون الوداديين..''

فيديو يفضح وزارة التعليم بالمغرب..شوفو شنو وقع داخل مدرسة بسبب التساقطات المطرية | قنوات أخرى

فيديو يفضح وزارة التعليم بالمغرب..شوفو شنو وقع داخل مدرسة بسبب التساقطات المطرية

بالفيديو..شْــرا دار فكازا ومن بعد تعدا عليه مول الدار و عيشو فالجحيم وهاشنو وقع | خارج البلاطو

بالفيديو..شْــرا دار فكازا ومن بعد تعدا عليه مول الدار و عيشو فالجحيم وهاشنو وقع

﻿

آخر المستجدات

دعما للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي بالعالم القروي 40 جماعة بإقليم تارودانت تستفيد من حافلات للنقل المدرسي صور | مجتمع
منذ 19 دقيقة

دعما للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي بالعالم القروي 40 جماعة بإقليم تارودانت تستفيد من حافلات للنقل

هاذ شي خطير..إخوة شدو شاب وقتلوه بطريقة بشعة بسلا+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

هاذ شي خطير..إخوة شدو شاب وقتلوه بطريقة بشعة بسلا+تفاصيل جد صادمة

عملية مرحبا 2018 تسجل عبور أزيد من مليون و 741 ألف مسافر و 464 ألف عربة عبر ميناء طنجة المتوسط | مجتمع

عملية مرحبا 2018 تسجل عبور أزيد من مليون و 741 ألف مسافر و 464 ألف عربة عبر ميناء طنجة المتوسط

بالصور..حادثة سير مروعة تنهي حياة شابين بحي درب غلف بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور..حادثة سير مروعة تنهي حياة شابين بحي درب غلف بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.