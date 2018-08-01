للتقليص من التلوث ...باريس بدون سيارات صباح يومه الأحد ﻿

خلت مدينة الأنوار باريس صباح هذا اليوم الأحد من السيارات والدراجات النارية بشكل شبه تام، إذ خصصت شوارعها للراجلين بمناسبة النسخة الرابعة من نشاط ''يوم بلا سيارات''.

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خلت مدينة الأنوار باريس صباح هذا اليوم الأحد من السيارات والدراجات النارية بشكل شبه تام، إذ خصصت شوارعها للراجلين بمناسبة النسخة الرابعة من نشاط ''يوم بلا سيارات''.

هذا الحظر الذي يمتد بين التاسعة صباحا والرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش لم يطل كل السيارات، إذ تستثنى منه مركبات الطوارئ وتلك العائدة لذوي الإعاقات، إضافة إلى الحافلات السياحية وسيارات الأجرة.

وأشارت بلدية باريس عبر موقعها الإلكتروني إلى أن الهدف من هذا النشاط يقضي ''بجعل المساحات العامة أقل تلوثا وأكثر راحة وهدوءا''.

وقال أحد المشاركين في هذا النشاط البيئي، جان ماري البالغ 68 عاما والآتي من شرق فرنسا لوكالة فرانس بريس ''هذه فكرة جيدة يتعين بالتأكيد توسيعها وتكرارها في غير مكان''، مشيرا إلى أن التلوث بات بمستويات كبيرة في العاصمة لدرجة ''يمكن شم رائحة انبعاثات العوادم لدى الوصول إلى هنا''.

وكانت بلدية باريس التي تحاول منذ سنوات التصدي لتلوث الهواء في المدينة، أعلنت يوم الجمعة، أن الدوائر الأربع الأولى التي يتشكل منها الوسط السياحي في العاصمة ستغلق أمام حركة السيارات بواقع يوم أحد واحد شهريا اعتبارا من 7 أكتوبر باستثناء المحاور المرورية الكبرى التي تمر بها.

وبحسب رئاسة البلدية، سجلت حركة السيارات في العاصمة الفرنسية تراجعا ''قياسيا'' بنسبة 6 في المائة بين 2017 و2018. وقد قلص تلوث الهواء ''بنسبة مشابهة''.