أشهـــر قاضية في المغرب تُـــقدم استقالتهــا ﻿

بشكل مفاجئ أعلنت رشيدة أحفوظ أشهر قاضية في المغرب عن استقالتها من رئاسة الجمعية المغربية للقضاة التي تأسست منذ 2 أبريل 2012.

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بشكل مفاجئ أعلنت رشيدة أحفوظ أشهر قاضية في المغرب عن استقالتها من رئاسة الجمعية المغربية للقضاة التي تأسست منذ 2 أبريل 2012.

وجاءت استقالة أحفوظ وفق ما نشرته عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك خلال جمع عام استثنائي لتخلفها في ذات المنصب القاضية نادية ممدوحيت.

وقالت مقدمة البرنامج الاجتماعي التلفزيوني ''مُـــداولة'' ، إنها عملت منذ أن وضع القضاة ثقتهم فيها بانتخابها رئيسة لجمعيتهم من أجل بناء سلطة قضائية مستقلة ومنفتحة على محيطها، كما عملت على تنزيل الدستور فيما يخص الضمانات والحقوق الدستورية للقضاة، وعلى النهوض بالجانب الاجتماعي للقضاة.