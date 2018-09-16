صور السيارات الفاخرة الخاصة بقياديي حزب العدالة والتنمية تشعل الفيسبوك ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي قيل إنها لسيارات فاخرة تعود ملكيتها لقياديي حزب العدالة والتنمية، وقد تم التقاطها أمس السبت ببوزنيقة.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي قيل إنها لسيارات فاخرة تعود ملكيتها لقياديي حزب العدالة والتنمية، وقد تم التقاطها أمس السبت ببوزنيقة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث عبر الجميع عن استغرابهم الشديد من امتلاك قياديي حزب المصباح لهذه السيارات الفارهة، في حين اختار آخرون وضع بعض التعليقات ومن بينها: ''ليس معرضا للسيارات الفارهة بل فقط سيارات أعضاء في حزب العدالة والتنمية أمام مقر الحزب ، يحققون أحلامهم..يتجهون بالبلاد نحو اليأس والتدهور و الانحطاط..''.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة بوزنيقة، احتضنت أمس السبت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والتي عرفت حضور أهم قياديي الحزب ومن بينهم عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني.