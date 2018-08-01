فيديو مؤلم..أم مغربية تذرف الدموع: ''تزوجت بعقد مزور في إيطاليا وتعرضت للنصب..عاونوني..'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو، ظهرت به مغربية وهي تذرف الدموع، وتؤكد تعرضها للنصب والاحتيال على يد شخص أوهمها على أنهما تزوجا بواسطة عقد رسمي.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو، ظهرت به مغربية وهي تذرف الدموع، وتؤكد تعرضها للنصب والاحتيال على يد شخص أوهمها على أنهما تزوجا بواسطة عقد رسمي.

وأوضحت هذه المغربية من خلال هذا الفيديو على أنها تعرفت على شخص بإيطاليا، وقام بالزواج بها، إلا أنها اكتشفت بعد حملها أن عقد الزواج مزور، وقد سبق لهذا الشخص أن نصب بنفس الطريقة على مغربيتين.

وأضافت هذه المغربية على أن هذا الشخص قام بنقلها بالقوة إلى دار للرعاية، ما حول حياتها لجحيم، حيث أقدم عاملون بهذه الدار بطردها وانتزاع ابنها البالغ من العمر سنة واحدة، داعية إلى تقديم المساعدة إليها.