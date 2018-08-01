صادم..طفلة تشرمل وجه صديقتها بسيدي قاسم ﻿

تعرضت فتاة قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة، لاعتداء خطير، وسط الأسبوع الجاري، بحي صحراوة بمدينة سيدي قاسم، حيث أقدمت صديقتها البالغة من العمر 14 سنة، بشرملتها بواسطة أداة حادة.

''شوف تيفي''

تعرضت فتاة قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة، لاعتداء خطير، وسط الأسبوع الجاري، بحي صحراوة بمدينة سيدي قاسم، حيث أقدمت صديقتها البالغة من العمر 14 سنة، بشرملتها بواسطة أداة حادة.

وأوضح مصدر لـ ''شوف تيفي'' أن خلافا نشب بين الضحية والمعتدية، لتقوم هذه الأخيرة بتوجيه طعنة لها على مستوى الوجه، ما تسبب في إصابتها بجروح بليغة، استدعى رتقها أكثر من 20 غرزة.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، أوقفت الطفلة المعتدية، مشيرا إلى أن الضحية تنتمي لأسرة فقيرة، وهي في حاجة للمساعدة حتى تتمكن من إجراء عملية تجميل.