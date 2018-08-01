رئيسة برلمان بنغلاديش تثني على المساعدات الإنسانية الطارئة لمسلمي الروهينغا التي أرسلها الملك محمد السادس في شتنبر 2017 ﻿

مثل نائب رئيس مجلس النواب، محمد والزين، البرلمان المغربي في الزيارة التي نظمها اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتعاون مع برلمان بنغلاديش، إلى مخيمات اللاجئين الروهينغا في

شوف تيفي و.م.ع

مثل نائب رئيس مجلس النواب، محمد والزين، البرلمان المغربي في الزيارة التي نظمها اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتعاون مع برلمان بنغلاديش، إلى مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، في الفترة ما بين 10 و 13 شتنبر الجاري.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الزيارة، التي كانت مناسبة للاطلاع عن كثب على أحوال اللاجئين الروهينغا، رامت تأكيد الحاجة الملحة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان المخيمات، جراء عمليات العنف والاضطهاد والتطهير العرقي التي تمارسها السلطات في ميانمار تجاه الأقلية المسلمة.

وأشار البلاغ إلى أن والزين أجرى خلال هذه الزيارة، لقاء مع رئيسة برلمان بنغلاديش، تمحور حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها الروهينغا من جراء الممارسات الوحشية المتواصلة المرتكبة ضد مجتمع الروهينغا المسلم في ميانمار، والتي تشكل انتهاكا صارخا وخطيرا للقانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

من جانبها أثنت رئيسة برلمان بنغلاديش، على المساعدات الإنسانية الطارئة لمسلمي الروهينغا النازحين من ميانمار إلى بنغلاديش، والتي أرسلها الملك محمد السادس، في شتنبر 2017.

كما كانت هذه الزيارة، فرصة للاستماع لممثلي مخيمات اللاجئين الروهينغا ببنغلاديش، حيث تم استخلاص ضرورة دعوة حكومة ميانمار إلى الالتزام بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، واتخاذ كافة الاجراءات للوقف الفوري لعملية التطهير العرقي والتهجير، والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينغا، وضرورة الإسراع بتفعيل مضامين الاتفاقية المتعلقة بإعادة توطين اللاجئين الروهينغا، والتي وقعها مسؤول حكومي من ميانمار مع سلطات بنغلاديش خلال زيارته الأخيرة لمخيمات اللاجئين.