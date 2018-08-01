سيدي قاسم : توقيف شخص للاشتباه بتورطه في هتك عرض طفلة قاصرة ﻿

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم ،أمس السبت، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج الخمور والمخدرات، وذلك للاشتباه بتورطه في هتك عرض طفلة قاصرة .

شوف تيفي و.م.ع

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم ،أمس السبت، شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج الخمور والمخدرات، وذلك للاشتباه بتورطه في هتك عرض طفلة قاصرة .

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد توصلت صباح نفس اليوم بشكاية من سيدة، حول تعرض ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات لهتك العرض بالعنف، حيث تم على الفور إخضاع الضحية لفحص طبي، قبل أن يتم توقيف المشتبه به بمنزله بحي الزاوية بنفس المدينة .

وأضاف المصدر، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة .