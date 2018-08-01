في أيام العواشر..شوفو أعمال السحر والشعوذة اللي لقاو فمقبرة فكازا.. ملابس داخلية وطلاسم سحرية ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقاطع فيديو جد صادمة، تكشف العثور على أعمال سحر وشعوذة بمقبرة سيدي عبد الجليل ضواحي مدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقاطع فيديو جد صادمة، تكشف العثور على أعمال سحر وشعوذة بمقبرة سيدي عبد الجليل ضواحي مدينة الدار البيضاء.

وحسب ناشري الفيديو فإن مجموعة من المواطنين وبمشاركة ''رقاة'' ، قاموا اليوم الأحد، بتنظيف المقبرة المذكورة، ما مكنهم من العثور على طلاسم سحرية بملابس داخلية نسائية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث أكد الجميع أن بعض الأشخاص الذين لا يخافون ''الله'' يستغلون أيام ''العواشر'' للقيام بأمور سحر وشعوذة، داعين إلى ضرورة فرض المراقبة داخل المقابر لإيقاف المتورطين في مثل هذه الأعمال.