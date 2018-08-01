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العثور على شاب مقتول ومليوح في الواد ضواحي الفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

العثور على شاب مقتول ومليوح في الواد ضواحي الفقيه بنصالح

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

العثور على شاب مقتول ومليوح في الواد ضواحي الفقيه بنصالح

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 17:10 العثور على شاب مقتول ومليوح في الواد ضواحي الفقيه بنصالح | حوادث و حقوق
العثور على شاب مقتول ومليوح في الواد ضواحي الفقيه بنصالح
تشهد محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، بتاريخ 11 أكتوبر المقبل، أول جلسات شاب، متهم بقتل صديقه الذي عثر عليه جثة هامدة مرمية بواد يوجد بمنطقة أولاد عياد ضواحي الفقيه بنصالح.

''شوف تيفي''

تشهد محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، بتاريخ 11 أكتوبر المقبل، أول جلسات شاب، متهم بقتل صديقه الذي عثر عليه جثة هامدة مرمية بواد يوجد بمنطقة أولاد عياد ضواحي الفقيه بنصالح.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الضحية البالغ من العمر قيد حياته 39 سنة، اختفى عن الأنظار بداية شهر شتنبر الجاري، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة، ما دفع بمصالح الدرك الملكي إلى فتح تحقيق بعد التوصل بنتائج التشريح الطبي التي تؤكد أن للأمر علاقة بجريمة قتل، ما مكنها من الإطاحة بالمشتبه به الرئيسي والذي كانت تجمعه بالضحية علاقة صداقة.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر، حاول خلال التحقيق معه التحايل على المحققين والإشارة إلى أن شخصين آخرين متورطاين في هذا الفعل الإجرامي، ليتم إيقافهما قبل إطلاق سراحهما، حيث تأكد عدم علاقتهما بالنازلة.

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المغرب شوف تيفي شاب فتح تحقيق التشريح الطبي جريمة قتل

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