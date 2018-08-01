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العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

الهيني يُــطالب بإعفاء العثماني من رئاسة الحكومة بعد استعماله لفظ ''الكلاب''

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 17:07 الهيني يُــطالب بإعفاء العثماني من رئاسة الحكومة بعد استعماله لفظ الكلاب | بوليتيك
الهيني يُــطالب بإعفاء العثماني من رئاسة الحكومة بعد استعماله لفظ ''الكلاب''
في سابقة من نوعها طالب المحامي محمد الهيني بضرورة إعفاء سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية لاستعماله لفظ ''الكلاب'' في نقد مواطن، واصفا إياه بأنه '' لا

شوف تيفي

في سابقة من نوعها طالب المحامي محمد الهيني بضرورة إعفاء سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية لاستعماله لفظ ''الكلاب'' في نقد مواطن، واصفا إياه بأنه '' لا يتمتع بحس أخلاقي أو وطني أو حس المسؤولية بشكل عام، وهو ما يستدعي إعفاءه من مهامه''.

وفي ذات السياق قال الهيني في تدوينه له ''أن يستعمل رئيس حكومة لكل المغاربة وصف الكلاب في نقد لأي مواطن هو استعمال خطير يسائل الحكومة والمواطنة ككل والإنسانية جمعاء وهذا يكفي لإعفائه''.

وسبق وقال ''العثماني''، في كلمة له بالدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقدة السبت 15 شتنبر الجاري، بمجمع ''مولاي رشيد للشباب والطفولة'' ببوزنيقة، ''نحن من يجب أن يقول لعيوش ذلك''، مضيفا أن ''قافلة التشبث بالثوابت والإصلاح لن تتمكن من السير إلا بتعاون الجميع''.

وكان ''عيوش''، عضو اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتوجيهات والوسائط التعليمية بالمجلس الأعلى للتعليم، قد وصف الرافضين لدعواته بإقحام الدارجة في المقررات الدراسية بـ''الكلاب''، الذين لا يستحقون الاحترام، مشيرا الى أن القافلة ''تسير والكلاب تنبح'' .

 

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