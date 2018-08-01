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مشا فيها..والي أمن في حالة سكر دار كسيدة خايبة بالقنيطرة

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 16:50 مشا فيها..والي أمن في حالة سكر دار كسيدة خايبة بالقنيطرة | حوادث و حقوق
مشا فيها..والي أمن في حالة سكر دار كسيدة خايبة بالقنيطرة
فتحت مصلحة حوادث السير بولاية أمن القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأحد، مع موظف شرطة برتبة والي أمن يعمل بالإدارة المركزية، وذلك لارتكابه حادثة سير بخسائر مادية

''شوف تيفي''

فتحت مصلحة حوادث السير بولاية أمن القنيطرة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأحد، مع موظف شرطة برتبة والي أمن يعمل بالإدارة المركزية، وذلك لارتكابه حادثة سير بخسائر مادية وهو تحت تأثير حالة السكر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن موظف الشرطة المذكور، كان يسوق سيارته الخاصة في حدود الساعة الخامسة من صباح اليوم الأحد، عندما اصطدم بسيارة أجرة نتيجة عدم التحكم في السياقة بسبب حالة السكر، وذلك قبل أن يغادر مكان الحادثة في اتجاه ديمومة الشرطة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الحادثة.

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المغرب شوف تيفي القنيطرة ولاية أمن السكر

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