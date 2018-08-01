حصري..بسبب ''الدارجة'': هكذا رد عيوش على العثماني ﻿

رفض نور الدين عيوش، يومه الأحد، التعليق على الهجوم الذي تعرض له من سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، والذي وصف أمس السبت، مبادرة ''عيوش'' في اعتماد الدارجة ضمن

''شوف تيفي''

رفض نور الدين عيوش، يومه الأحد، التعليق على الهجوم الذي تعرض له من سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، والذي وصف أمس السبت، مبادرة ''عيوش'' في اعتماد الدارجة ضمن مقررات التدريس الابتدائي بـ''الداعشية السياسية'' التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة.

وأكد عيوش في تصرح لـ ''شوف تيفي''، قبل قليل، رفضه الرد على العثماني أو التعليق على ما قاله ضمن أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مكتفيا بالقول: ''ما بغيتش نهدر في هاذ الشي..أنا وقفت هاذ الشي''.

تجدر الإشارة إلى أن نور الدين عيوش، طالب في تصريح لـ ''شوف تيفي'' قبل أيام بضرورة اعتماد ''الدارجة'' بالأقاسم الابتدائية، وعبر عن استيائه الشديد بسبب الهجوم الذي تعرض له بمواقع التواصل الاجتماعي.