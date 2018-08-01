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جد خطير..القرطاس بخنيفرة لإيقاف شخص خطير خرب سيارة الشرطة بالمدينة

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 15:30 جد خطير..القرطاس بخنيفرة لإيقاف شخص خطير خرب سيارة الشرطة بالمدينة | حوادث و حقوق
جد خطير..القرطاس بخنيفرة لإيقاف شخص خطير خرب سيارة الشرطة بالمدينة
اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالدائرة الثالثة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق

"شوف تيفي"

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالدائرة الثالثة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي ووشيك ،باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف المعني بالأمر الذي يشتبه في اشتراكه رفقة آخرين في اعتراض سبيل أحد المارة وتعريضه لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض، حيث أبدى المشتبه به مقاومة عنيفة، محدثا خسائر مادية في سيارة للشرطة وأخرى خاصة، مما اضطر موظف شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، مكنت من ضبط هذا الأخير وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به، حسب المصدر نفسه، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي شركائه بعد تحديد هوياتهم.

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