شوفو الحكرة..إخوة شدو ''جباس'' وشرملوه وخلاوه كلو دميات بسيدي سليمان ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد خطير، يومه الأحد، يظهر شخصا غارقا في بحر من الدماء، عقب تلقيه لطعنات خطيرة في مناطق مختلفة من جسده، نتيجة وقوع خلاف بينه وبين ثلاثة إخوة بسيدي سليمان.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد خطير، يومه الأحد، يظهر شخصا غارقا في بحر من الدماء، عقب تلقيه لطعنات خطيرة في مناطق مختلفة من جسده، نتيجة وقوع خلاف بينه وبين ثلاثة إخوة بسيدي سليمان.

وأوضح الضحية في اتصال له مع ''شوف تيفي'' أن عداوة ببن أسرته وأسرة المعتدين، كانت سببا في وقوع النازلة، حيث وجد نفسه ضحية اعتداء على يد ثلاثة إخوة، أقدموا على شرملته بواسطة أسلحة بيضاء ''سيوف''، ليتم نقله إلى مستشفى السويسي، التي حصل بها على شهادة طبية تبلغ بها مدة العجز 70 يوما.

وأضاف المتحدث الذي يعمل كـ ''جباس'' أنه تفاجأ بعد ذلك بوضع الملف بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بدل استئنافية القنيطرة، بالرغم من أن الشهادة الطبية والصور التي توثق للاعتداء، تؤكد أن للأمر علاقة بمحاولة قتل.