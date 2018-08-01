الرميد وبوليف متمسكان بالتحالف مع حزب التقدم والاشتراكية ﻿

على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبيجيدي، المنعقدة ببوزنيقة، أمس السبت، أثنى القيادي بحزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، في معرض جوابه عن الزيارة الأخيرة التي قام بها حزبه إلى بيت

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على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبيجيدي، المنعقدة ببوزنيقة، أمس السبت، أثنى القيادي بحزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، في معرض جوابه عن الزيارة الأخيرة التي قام بها حزبه إلى بيت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، على حزب الكتاب، واصفا الجلسة بين الحزبين بأنها "كانت مفيدة، تم فيها التواصل بين الحزبين، وأكدنا فيها تشبثنا بالتحالف مع حزب التقدم والاشتراكية، لأنه تحالف استراتيجي وما سمعنا من إخواننا في التقدم والاشتراكية إلا الخير والكلام الطيب".

الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، من جانبه أيضا أثنى على حزب الكتاب، قائلا إنه " لا يمكن لأحد أن يدفع حزب العدالة والتنمية على اتخاذ موقف سلبي من حزب التقدم والاشتراكية، لأن تحالف الحزبين هو تحالف استراتيجي، والتحالفات الاستراتيجية لا تتأثر بمواقف أو بقرارت تهم شخصا أو منصبا معينا..." وهذا التحالف الاستراتيجي، يضيف بوليف، "سيخدم المستقبل كما خدم الماضي والحاضر".