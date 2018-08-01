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هذا موعد محاكمة ''ملكة الجمال'' المتورطة في مقتل طفلين بمراكش

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 14:47 هذا موعد محاكمة ملكة الجمال المتورطة في مقتل طفلين بمراكش | حوادث و حقوق
هذا موعد محاكمة ''ملكة الجمال'' المتورطة في مقتل طفلين بمراكش
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن استئنافية مدينة مراكش، ستشهد يوم الثلاثاء 18 شتنبر الجاري، أولى محاكمات ملكة جمال المغرب بالإمارات الملقبة بـ ''باربي''، عقب متابعتها بتهمة التسبب في مصرع طفلين خلال

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن استئنافية مدينة مراكش، ستشهد يوم الثلاثاء 18 شتنبر الجاري، أولى محاكمات ملكة جمال المغرب بالإمارات الملقبة بـ ''باربي''، عقب متابعتها بتهمة التسبب في مصرع طفلين خلال قيادتها لسيارة بسرعة جنونية.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن بعض التفاصيل، أن''باربي المغرب''، توجد رهن الاعتقال بسجن لوداية، وقد تدهورت حالتها النفسية قبل عقد أولى جلسات محاكمتها.

تجدر الإشارة إلى أن أسرتي الضحيتين، كشفتا عن تفاصيل خطيرة وصادمة، بخصوص الحادث، وأكدتا أن الهالكين ليسا متشردين، كما تم تداول ذلك بالعديد من المنابر الإعلامية.

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