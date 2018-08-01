 هواتف شركة أبل الجديدة بحاجة إلى تنسيق مع شركات الاتصالات لتفعيلها ﻿
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هواتف شركة أبل الجديدة بحاجة إلى تنسيق مع شركات الاتصالات لتفعيلها

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 13:50 هواتف شركة أبل الجديدة بحاجة إلى تنسيق مع شركات الاتصالات لتفعيلها | نت 2.0
هواتف شركة أبل الجديدة بحاجة إلى تنسيق مع شركات الاتصالات لتفعيلها
أخفت شركة ''أبل'' الأمريكية عن زبنائها عند إعلانها الأسبوع الماضي عن هواتفها الجديدة آيفون XS وXR والتي ستكون مزودة بميزة الشريحة المزدوجة، شيئا مهما للغاية بخصوص هذه الميزة .

شوف تيفي

 أخفت شركة "أبل" الأمريكية عن زبنائها عند إعلانها الأسبوع الماضي عن هواتفها الجديدة آيفون XS وXR والتي ستكون مزودة بميزة الشريحة المزدوجة، شيئا مهما للغاية بخصوص هذه الميزة .

وكشف موقع "سكاي نيوز" أن شركة الهواتف الذكية و للمرة الأولى و منذ أكثر من عقد من إنشائها ، ستطلق هواتف آيفون مزودة بشريحتين، لكن هذه الميزة لن تكون متاحة على الفور حيث لم تذكر "أبل" في المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه عن هواتفها الجديدة أن ميزة الشريحتين لن تعمل عند توفرها في الأسواق، وأنها بحاجة إلى تنسيق مع شركات الاتصالات لتفعيلها.

ويشار أن الشركة الأمريكية قد نشرت عبر صفحاتها في الإنترنت أن تفعيل ميزة الشريحة المزدوجة سيتوفر لاحقا في تحديث لنظام iOS 12 الذي سيصدر رسميا في 17 سبتمبر.

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