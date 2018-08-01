احتجاج أصحاب ''الزنزانة 9'' بتيزنيت يقود لاعتقال 4 أساتذة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، عن توقيف مصالح الأمن الإقليمي بتيزنيت ، يوم أمس السبت لأربعة أساتذة ، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها تنسيقية أساتذة السلم التاسع المعروفة اختصارا بـ

شوف تيفي:تيزنيت

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، عن توقيف مصالح الأمن الإقليمي بتيزنيت ، يوم أمس السبت لأربعة أساتذة ، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها تنسيقية أساتذة السلم التاسع المعروفة اختصارا بـ ''أساتذة الزنزانة 9'' بساحة الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء تنديدا بالأوضاع المزرية التي يعيشون في ظلها ومقاطعتهم لاختبارات الكفاءة المهنية لوزارة التربية الوطنية.

ورجحت مصادر ''شوف تيفي'' أن يكون الأساتذة الأربعة المعتقلون من بين النشطاء والمناضلين المرموقين ضمن التنسيقية المحلية لأساتذة الزنزانة 9.

وأضافت ذات المصادر، أنه جرى إحالة الموقوفين على أنظار المصلحة الإقليمية للأمن بالمدينة وتم التحقيق معه لساعات طويلة في محاضر رسمية حول حيثيات وملابسات الوقفة الاحتجاجية ومقاطعة الاختبارات المنظمة من طرف وزارة أمزازي وهوية الواقفين وراء عصيان أصحاب البذلة البيضاء، قبل أن يتقرر إطلاق سراحهم.

وكانت التنسيقية المحلية لأساتذة ''الزنزانة 9'' بمدينة تيزنيت قد دعت لوقفة احتجاجية ومقاطعة الاختبارات المهنية المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية بجميع المراكز، وذلك لما أسمته بسياسة التهميش والإجحاف والتمييز بين الفئات، والتي كان أساتذة السلم 9 أولى ضحاياه بعد حرمانهم من الترقية.

وأكد الأساتذة الغاضبون، أن وزارة التربية الوطنية تملصت من كافة وعودها تجاه ملف ''أساتذة الزنزانة9''، ولم يحظوا بالترقية منذ سنوات وظلوا محاصرين وسط زنزانة 9، وهو ما يقض مضجعهم ويؤرق بال فئات عريضة منهم نتيجة ارتفاع الأسعار، وتدني القدرة الشرائية للأساتذة في ظل الإقصاء الذي يتعرضون له، واجتيازهم للاختبارات هو بمثابة إهانة لهم وحيف نظرا لأقدميتهم التي تجاوزت العشر سنوات.