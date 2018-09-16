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مؤلم وبالصور..السيول تشرد العديد من الأسر ضواحي جرسيف

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 13:38 مؤلم وبالصور..السيول تشرد العديد من الأسر ضواحي جرسيف | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصور..السيول تشرد العديد من الأسر ضواحي جرسيف
تعيش أسر قاطنة بقرية أرشيدة التابعة لإقليم جرسيف ، منذ أول أمس الجمعة، التشرد، بعد أن حولت السيول الجارفة القرية إلى مكان منكوب، حيث تهدمت العشرات من المنازل، وضاعت رؤوس أغنام.

"شوف تيفي"

تعيش أسر قاطنة بقرية أرشيدة التابعة لإقليم جرسيف ، منذ أول أمس الجمعة، التشرد، بعد أن حولت السيول الجارفة القرية إلى مكان منكوب، حيث تهدمت العشرات من المنازل، وضاعت رؤوس أغنام.

وحسب مصادر محلية فإن بعض الأسر اضطرت إلى اللجوء لمسجد القرية، ولم تحصل إلى حدود الساعة على المساعدات التي وعدتها بها السلطات المحلية مباشرة بعد السيول الجارفة.

وأكدت المصادر ذاتها أن السيول، خلفت خسائر مادية جسيمة، جعلت الأسر تعيش في عزلة، مشيرة إلى أن على المسؤولين التدخل والقيام بالحلول التي من شأنها أن تنهي معاناة الساكنة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي خسائر مادية جرسيف قرية أرشيدة

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