بعد تونس..حزب جزائري يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ﻿

طالب رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري، محسن بلعباس، بالمساواة بين المرأة والرجل في الجزائر في جميع الميادين، بما في ذلك المساواة في الميراث.

شوف تيفي وكالات

طالب رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري، محسن بلعباس، بالمساواة بين المرأة والرجل في الجزائر في جميع الميادين، بما في ذلك المساواة في الميراث.

وقال بلعباس في كلمة ألقاها أمس السبت، بمناسبة ندوة لحزبه أنه "يجاهر بنضاله من أجل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة لأنه لا وجود للمواطنة دون مساواة قانونية".

وأضاف بلعباس أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سبق تونس في هذا الطرح، مبرزا أن حزبه طالب في العديد من المرات بإلغاء قانون الأسرة الذي سنه حزب جبهة التحرير سنة 1984.

وكان الرئيس التونسي قايد باجي السبسي، قد اقترح قانونا للحرية الفردية والمساواة بين الجنسين، بما فيها المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، مما خلق أزمة سياسية وحقوقية، بين جناح التحرر والحداثة، وبين الجناح المحافظ الرافض لأي مساس بقضية الإرث.

وتابع بلعباس موضحا "المقاربة التجديدية" التي ينهجها حزبه أن الجزائريين "ليسوا مجبرين على العيش بنفس الطريقة التي عاش بها أجدادهم، فهناك دائما عمل فكري لتحسين حالتنا".