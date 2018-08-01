 بعد تونس..حزب جزائري يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هواتف شركة أبل الجديدة بحاجة إلى تنسيق مع شركات الاتصالات لتفعيلها | نت 2.0

هواتف شركة أبل الجديدة بحاجة إلى تنسيق مع شركات الاتصالات لتفعيلها

احتجاج أصحاب الزنزانة 9 بتيزنيت يقود لاعتقال 4 أساتذة | حوادث و حقوق

احتجاج أصحاب ''الزنزانة 9'' بتيزنيت يقود لاعتقال 4 أساتذة

مؤلم وبالصور..السيول تشرد العديد من الأسر ضواحي جرسيف | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..السيول تشرد العديد من الأسر ضواحي جرسيف

بعد تونس..حزب جزائري يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث | دولي

بعد تونس..حزب جزائري يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

تطورات ومستجدات مثيرة في قضية بوعشرين ستُغير مسار المحاكمة | بوليتيك

تطورات ومستجدات مثيرة في قضية بوعشرين ستُغير مسار المحاكمة

تطورات ومستجدات مثيرة في قضية بوعشرين ستُغير مسار المحاكمة | بوليتيك

تطورات ومستجدات مثيرة في قضية بوعشرين ستُغير مسار المحاكمة

شوفو شنو كيوقع ليكم بسبب حمل الهواتف الذكية | نت 2.0

شوفو شنو كيوقع ليكم بسبب حمل الهواتف الذكية

محكمة جنايات القاهرة تحبس أبناء الرئيس المصري السابق | دولي

محكمة جنايات القاهرة تحبس أبناء الرئيس المصري السابق

ابن كيران: التقدم والاشتراكية غاضب ومن حقه أن يغضب | بوليتيك

ابن كيران: التقدم والاشتراكية غاضب ومن حقه أن يغضب

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

بعد تونس..حزب جزائري يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 13:09 بعد تونس..حزب جزائري يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث | دولي
بعد تونس..حزب جزائري يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث
طالب رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري، محسن بلعباس، بالمساواة بين المرأة والرجل في الجزائر في جميع الميادين، بما في ذلك المساواة في الميراث.

شوف تيفي وكالات

 طالب رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري، محسن بلعباس، بالمساواة بين المرأة والرجل في الجزائر في جميع الميادين، بما في ذلك المساواة في الميراث.

 وقال بلعباس في كلمة ألقاها أمس السبت، بمناسبة ندوة لحزبه أنه "يجاهر بنضاله من أجل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة لأنه لا وجود للمواطنة دون مساواة قانونية".

 وأضاف بلعباس أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سبق تونس في هذا الطرح، مبرزا أن حزبه طالب في العديد من المرات بإلغاء قانون الأسرة الذي سنه حزب جبهة التحرير سنة 1984.

 وكان الرئيس التونسي قايد باجي السبسي، قد اقترح قانونا للحرية الفردية والمساواة بين الجنسين، بما فيها المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، مما خلق أزمة سياسية وحقوقية، بين جناح التحرر والحداثة، وبين الجناح المحافظ الرافض لأي مساس بقضية الإرث.

وتابع بلعباس موضحا "المقاربة التجديدية" التي ينهجها حزبه أن الجزائريين "ليسوا مجبرين على العيش بنفس الطريقة التي عاش بها أجدادهم، فهناك دائما عمل فكري لتحسين حالتنا".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الجزائر تونس حقوق مساواة الإرث

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

محكمة جنايات القاهرة تحبس أبناء الرئيس المصري السابق | دولي

محكمة جنايات القاهرة تحبس أبناء الرئيس المصري السابق

بسبب خروجه عن خط الحزب..الحزب الحاكم بتونس يجمد عضوية رئيس الحكومة | دولي

بسبب خروجه عن خط الحزب..الحزب الحاكم بتونس يجمد عضوية رئيس الحكومة

القضية كبرات..الجزائر تمنع السفر عن قيادات عسكرية وأمنية بارزة | دولي

القضية كبرات..الجزائر تمنع السفر عن قيادات عسكرية وأمنية بارزة

بالفيديو..بعد بوعشرين: إعلامي شهير متهم بالتحرش الجنسي | دولي

بالفيديو..بعد بوعشرين: إعلامي شهير متهم بالتحرش الجنسي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صادم في أيام العواشر..سحر و شعوذة والعثور على جيف حيوانات بها طلاسم سحرية فكازا | بــووز
منذ 2 ساعات

صادم في أيام العواشر..سحر و شعوذة والعثور على جيف حيوانات بها طلاسم سحرية فكازا

أسرة كورتيبسلا تناشد الحموشي: ولدنا تعرض لاعتداء على يد شخص خطير وشدوه البوليس.. | بــووز

أسرة ''كورتي''بسلا تناشد الحموشي: ''ولدنا تعرض لاعتداء على يد شخص خطير وشدوه البوليس..''

بكاء هيستيري لأطفال و أرملة الزوج اللي قطعاتو آلة الدباغة بمكناس..من اليوم معندنا باش نعيشو | حالة خاصة

بكاء هيستيري لأطفال و أرملة الزوج اللي قطعاتو آلة الدباغة بمكناس..من اليوم معندنا باش نعيشو

ما الفرق بين السوفت فورك والهارد فورك في العملات الرقمية؟ | قنوات أخرى

ما الفرق بين السوفت فورك والهارد فورك في العملات الرقمية؟

﻿

آخر المستجدات

هواتف شركة أبل الجديدة بحاجة إلى تنسيق مع شركات الاتصالات لتفعيلها | نت 2.0
منذ 44 دقيقة

هواتف شركة أبل الجديدة بحاجة إلى تنسيق مع شركات الاتصالات لتفعيلها

احتجاج أصحاب الزنزانة 9 بتيزنيت يقود لاعتقال 4 أساتذة | حوادث و حقوق

احتجاج أصحاب ''الزنزانة 9'' بتيزنيت يقود لاعتقال 4 أساتذة

مؤلم وبالصور..السيول تشرد العديد من الأسر ضواحي جرسيف | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..السيول تشرد العديد من الأسر ضواحي جرسيف

بعد تونس..حزب جزائري يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث | دولي

بعد تونس..حزب جزائري يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.