تطورات ومستجدات مثيرة في قضية بوعشرين ستُغير مسار المحاكمة ﻿

ظهرت تطورات ومستجدات مثيرة في قضية توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار في البشر، ستعرف خلال الجلسات القادمة مفاجآت جديدة، ولاسيما بعد نتائج تقرير الخبرة التقنية المنجزة

شوف تيفي

ظهرت تطورات ومستجدات مثيرة في قضية توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار في البشر، ستعرف خلال الجلسات القادمة مفاجآت جديدة، ولاسيما بعد نتائج تقرير الخبرة التقنية المنجزة من طرف مختبر الدرك الملكي، والتي أكدت صحة الأشرطة الجنسية المحجوزة داخل مكتب بوعشرين، وبأنه لم يطرأ عليها أي تحريف أو تعديل أو تغيير.

وجاء تقرير الخبرة في 61 صفحة أثبت في مقدمته توصل مختبر الدرك الملكي بمحجوزات تضم معدات رقمية موضوع الخبرة، وذلك يوم الثاني من يوليوز 2018، وهي عبارة عن نظام تسجيل للمراقبة بالكاميرا مكون من مسجل فيديو رقمي DVR وكاميرا وميكروفون وقرص صلب خارجي، بالإضافة إلى مجموعة من الأكسسوارات، وفق صور تضمنها التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من إنجاز الخبرة المطلوبة هو التحقق من معاينة القرص الخارجي من نوع "SEAGATE " والتأكد من صحة محتواه، والتحقق ما إذا كانت الفيديوهات فعلا مخزنة بذاكرة القرص الصلب الخارجي المحجوز، وكذا إخضاع مضمون الفيديوهات للمعايير التقنية والعلمية ما إذا كانت لم يطلها أي تحريف أو تعديل أو تغيير من أي نوع كان سواء من حيث الصورة أو من حيث الصوت، بالإضافة إلى إخضاع القرص الصلب الخارجي المحجوز ”SEAGATE ” ومسجل الفيديو الرقمي DVR رقم 6404 V للخبرة التقنية، لتحديد النوع التقني لملفات الفيديوهات المتواجدة بذاكرتيهما والتحقق من مطابقتهما من حيث نفس النوع التقني.

من جهته، أكد التقرير أنه وبعد القيام بتحليل القرص الصلب المضيف تم استخلاص النتائج التالية: وجود خمسة وستون (65) ملفا سعتها 87،8 GO بصيغة الفيديو H264 مدتهم الإجمالية 14 س 49 د 38 ث، ويعود تاريخها إلى سنوات 2015 ،2016 ،2017 و2018 ،حيث تتميز جميع الملفات بنفس بنية الاسم NOM DU FORMAT ،على الشكل التالي: H264 الثانية الدقيقة الساعة السنة الشهر X_01_ M.

وفي ذات السياق تعود الفيديوهات لسنوات 2015 و2016 و2017 بدقة ”57*704” Resolutuion بيكسل، في ما فيديوهات 2018 بدقة ”288*352 بيكسل“. تمت الإشارة إلى هاتين الدقتين ضمن المميزات التقنية لـDVR الواردة في الفقرة 1.1 الصفحة 2 من التقرير، والذي كشف أيضا أن قيمة إطار الصورة ”plan du valeur ” للفيديوهات الثلاثة الأولى تختلف عن الفيديوهات الأخرى حيث يلاحظ تغير موضع الكاميرا انطلاقا من الفيديو المؤرخ بـ 26/02/2015 ،وبعد مقارنة الخصائص التقنية (الاسم والتاريخ والسعة والمدة والمحتوى) للفيديوهات المستخرجة من القرص الصلب الخارجيSEAGATE ،تم استنتاج التطابق بينهما.

فعلى مستوى تحليل المضمون المرئي أي التحليل البصري، فقد تم إخضاع جميع الفيديوهات المتواجدة في القرص الصلب الخارجي من نوع ”SEAGATE ”لتحليل بصري شامل ودقيق عبر مشاهدتها بواسطة محطةSTATION ADIV من أجل الكشف عن ما إذا طرأ عليها أي تغيير محتمل في مضومنها، حيث لم يسفر عن كشف أي تحريف ”modification ”أو تعديل أو تغيير تقني ”manipulation ”في الفيديوهات، وقد تم تأكيد هذه النتيجة بالتحليل اللوغاريتمي.

ومن جهة أخرى، مكن هذا التحليل من إثبات أن الأصوات الموجودة في (كلام وأصوات المحيط) متزامنة مع الصورة، وقد تم تأكيد هذه النتيجة بالتحليل الطيفي.

وعلى هذا الأساس تأكد وفق النتائج الكاملة للخبرة بأن جميع الفيديوهات المتضمنة في القرص الصلب الخارجي Seagate لم يطلها أي تحريف أو تعديل أو تغيير تقني لمضمونها، كما لم يظهر أي تحريف أو تعديل أو تغيير تقني في المضمون الصوتي للفيديوهات المذكورة.

هـــذا وخلص التقرير إلى تقديم الأجوبة عن الأسئلة الأربعة موضوع إجراء الخبرة للمحجوزات التي تم حجزها داخل مكتب توفيق بوعشرين، حيث تأكد بخصوص السؤال الأول بأن القرص الصلب الخارجي من نوعSeagate ذو الرقم التسلسلي yy gf 5ve5، يتضمن خمسة وستين فيديو بصيغة h264.