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شوفو شنو كيوقع ليكم بسبب حمل الهواتف الذكية

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 12:27 شوفو شنو كيوقع ليكم بسبب حمل الهواتف الذكية | نت 2.0
شوفو شنو كيوقع ليكم بسبب حمل الهواتف الذكية
كشفت نتائج دراسة حديثة في جامعة دايجو بكوريا الجنوبية إلى أن حمل الهاتف لمدة طويلة من شأنه أن يغير شكل اليد وذلك في تأكيد لدراسات سابقة حذرت من أضرار حمل الهواتف لمدة طويلة.

"شوف تيفي"

كشفت نتائج دراسة حديثة في جامعة دايجو بكوريا الجنوبية إلى أن حمل الهاتف لمدة طويلة من شأنه أن يغير شكل اليد وذلك في تأكيد لدراسات سابقة حذرت من أضرار حمل الهواتف لمدة طويلة.

وحسب ما كشف عنه موقع "البيان" الإمارتي اليوم الأحد، فإن الدراسة التي نشرتها ديلي ميل، تؤكد أن حمل الهاتف لمدة طويلة، يؤدي إلى ظهور تشوهات في الخنصر وآلام في الإبهام وتنميل في الأصابع الثلاثية الأخرى.

وأكدت الدراسة أن اليد البشرية ليست مهيأة أصلاً لحمل الهاتف الذكي مدة طويلة، فاستخدام الهاتف يقوم على توازن يجعل من الخنصر مثبتاً للجهاز، والإبهام محركاً للأزرار على الشاشة، الأمر الذي كثيراً ما ينتج عنه تشوه للأصبعين معاً.

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المغرب شوف تيفي دراسة الهاتف كوريا الجنوبية الهاتف الذكي

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