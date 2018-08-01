محكمة جنايات القاهرة تحبس أبناء الرئيس المصري السابق ﻿

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم أمس السبت،حكما بحبس علاء وجمال مبارك، ابني الرئيس المصري السابق حسني مبارك، على ذمة قضية فساد معروفة إعلاميا باسم ''التلاعب بالبورصة''، ملغية بذلك قرار إخلاء سبيلهما

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أصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم أمس السبت،حكما بحبس علاء وجمال مبارك، ابني الرئيس المصري السابق حسني مبارك، على ذمة قضية فساد معروفة إعلاميا باسم "التلاعب بالبورصة"، ملغية بذلك قرار إخلاء سبيلهما الذي صدر في يونيو 2013.

وحسب موقع مصراوي المصري فإن محكمة الجنايات بالقاهرة قد عقدت جلسة المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح. حيث شمل قرار

الحبس حسن هيكل، وأيمن أحمد فتحي، وياسر الملواني، المتهمين في نفس القضية.

وكشف نفس الموقع أن المحكمة قد قررت أيضًا إرسال تقرير لجنة الخبراء لاستكماله، وتأجيل نظر القضية إلى 20 أكتوبر المقبل. مضيفا أن جمال وعلاء مبارك والمتهيون الأخرين يواجهون اتهامات بالتربح بشكل غير شرعي على أموال قدرت نحو 500 مليون جنيه في بيع البنك الوطني.

ويشار أن محكمة الجنايات قد قضت بسجن علاء وجمال مبارك ووالدهما ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معروفة باسم "القصور الرئاسية"، وخرجوا جميعا في يناير 2015 بعد قضاء مدة العقوبة.