 محكمة جنايات القاهرة تحبس أبناء الرئيس المصري السابق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شوفو شنو كيوقع ليكم بسبب حمل الهواتف الذكية | نت 2.0

شوفو شنو كيوقع ليكم بسبب حمل الهواتف الذكية

محكمة جنايات القاهرة تحبس أبناء الرئيس المصري السابق | دولي

محكمة جنايات القاهرة تحبس أبناء الرئيس المصري السابق

ابن كيران: التقدم والاشتراكية غاضب ومن حقه أن يغضب | بوليتيك

ابن كيران: التقدم والاشتراكية غاضب ومن حقه أن يغضب

حملة غير مسبوقة على مقاهي الشيشة ومُروجي أقراص الهلوسة بفــاس | حوادث و حقوق

حملة غير مسبوقة على مقاهي الشيشة ومُروجي أقراص الهلوسة بفــاس

ابن كيران: لا وجود لانقسام ولا وجود لتيارات داخل حزب العدالة والتنمية | بوليتيك

ابن كيران: لا وجود لانقسام ولا وجود لتيارات داخل حزب العدالة والتنمية

سار لمستخدمي واتساب..إطلاق تحديث جديد | نت 2.0

سار لمستخدمي ''واتساب''..إطلاق تحديث جديد

أمطار ورياح قوية بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع

أمطار ورياح قوية بهذه المناطق اليوم الأحد

القبض على المهاجرين المغاربة الذين نقلتهم عصابات المخدرات بإسبانيا | حوادث و حقوق

القبض على المهاجرين المغاربة الذين نقلتهم عصابات المخدرات بإسبانيا

الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي تدخل في أشكال احتجاجية تصعيدية | مجتمع

الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي تدخل في أشكال احتجاجية تصعيدية

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

محكمة جنايات القاهرة تحبس أبناء الرئيس المصري السابق

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 11:43 محكمة جنايات القاهرة تحبس أبناء الرئيس المصري السابق | دولي
محكمة جنايات القاهرة تحبس أبناء الرئيس المصري السابق
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم أمس السبت،حكما بحبس علاء وجمال مبارك، ابني الرئيس المصري السابق حسني مبارك، على ذمة قضية فساد معروفة إعلاميا باسم ''التلاعب بالبورصة''، ملغية بذلك قرار إخلاء سبيلهما

شوف تيفي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم أمس السبت،حكما بحبس علاء وجمال مبارك، ابني الرئيس المصري السابق حسني مبارك، على ذمة قضية فساد معروفة إعلاميا باسم "التلاعب بالبورصة"، ملغية بذلك قرار إخلاء سبيلهما الذي صدر في يونيو 2013.

وحسب موقع مصراوي المصري فإن محكمة الجنايات بالقاهرة قد عقدت جلسة المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح. حيث شمل قرار
الحبس حسن هيكل، وأيمن أحمد فتحي، وياسر الملواني، المتهمين في نفس القضية.

وكشف نفس الموقع أن المحكمة قد قررت أيضًا إرسال تقرير لجنة الخبراء لاستكماله، وتأجيل نظر القضية إلى 20 أكتوبر المقبل. مضيفا أن جمال وعلاء مبارك والمتهيون الأخرين يواجهون اتهامات بالتربح بشكل غير شرعي على أموال قدرت نحو 500 مليون جنيه في بيع البنك الوطني.

ويشار أن محكمة الجنايات قد قضت بسجن علاء وجمال مبارك ووالدهما ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معروفة باسم "القصور الرئاسية"، وخرجوا جميعا في يناير 2015 بعد قضاء مدة العقوبة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب محكمة جنايات القاهرة أبناء حسني مبارك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بسبب خروجه عن خط الحزب..الحزب الحاكم بتونس يجمد عضوية رئيس الحكومة | دولي

بسبب خروجه عن خط الحزب..الحزب الحاكم بتونس يجمد عضوية رئيس الحكومة

القضية كبرات..الجزائر تمنع السفر عن قيادات عسكرية وأمنية بارزة | دولي

القضية كبرات..الجزائر تمنع السفر عن قيادات عسكرية وأمنية بارزة

بالفيديو..بعد بوعشرين: إعلامي شهير متهم بالتحرش الجنسي | دولي

بالفيديو..بعد بوعشرين: إعلامي شهير متهم بالتحرش الجنسي

عاجل..نايضة في الجزائر.. والشعب بمدينة ورقلة خرج للاحتجاج+فيديو | دولي

عاجل..نايضة في الجزائر.. والشعب بمدينة ورقلة خرج للاحتجاج+فيديو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صادم في أيام العواشر..سحر و شعوذة والعثور على جيف حيوانات بها طلاسم سحرية فكازا | بــووز
منذ 22 دقيقة

صادم في أيام العواشر..سحر و شعوذة والعثور على جيف حيوانات بها طلاسم سحرية فكازا

أسرة كورتيبسلا تناشد الحموشي: ولدنا تعرض لاعتداء على يد شخص خطير وشدوه البوليس.. | بــووز

أسرة ''كورتي''بسلا تناشد الحموشي: ''ولدنا تعرض لاعتداء على يد شخص خطير وشدوه البوليس..''

بكاء هيستيري لأطفال و أرملة الزوج اللي قطعاتو آلة الدباغة بمكناس..من اليوم معندنا باش نعيشو | حالة خاصة

بكاء هيستيري لأطفال و أرملة الزوج اللي قطعاتو آلة الدباغة بمكناس..من اليوم معندنا باش نعيشو

ما الفرق بين السوفت فورك والهارد فورك في العملات الرقمية؟ | قنوات أخرى

ما الفرق بين السوفت فورك والهارد فورك في العملات الرقمية؟

﻿

آخر المستجدات

شوفو شنو كيوقع ليكم بسبب حمل الهواتف الذكية | نت 2.0
منذ 3 دقائق

شوفو شنو كيوقع ليكم بسبب حمل الهواتف الذكية

محكمة جنايات القاهرة تحبس أبناء الرئيس المصري السابق | دولي

محكمة جنايات القاهرة تحبس أبناء الرئيس المصري السابق

ابن كيران: التقدم والاشتراكية غاضب ومن حقه أن يغضب | بوليتيك

ابن كيران: التقدم والاشتراكية غاضب ومن حقه أن يغضب

حملة غير مسبوقة على مقاهي الشيشة ومُروجي أقراص الهلوسة بفــاس | حوادث و حقوق

حملة غير مسبوقة على مقاهي الشيشة ومُروجي أقراص الهلوسة بفــاس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.