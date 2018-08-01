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ابن كيران: التقدم والاشتراكية غاضب ومن حقه أن يغضب

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 11:25 ابن كيران: التقدم والاشتراكية غاضب ومن حقه أن يغضب | بوليتيك
ابن كيران: التقدم والاشتراكية غاضب ومن حقه أن يغضب
قال الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ابن كيران، ''إن حزب التقدم والاشتراكية غاضب، ومن حقه أن يغضب''

شوف تيفي

 قال الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ابن كيران، "إن حزب التقدم والاشتراكية غاضب، ومن حقه أن يغضب"

 وأضاف ابن كيران أن طريقة حذف كتابة الدولة في الماء لشرفات أفيلال، "فيها كلام"، ولكن حزب التقدم والاشتراكية حليفنا ونحن حلفاؤه، ليس من أجل الحكومة، ولكن من أجل الإصلاح.

 وطالب ابن كيران، على هامش مشاركته في برلمان الحزب ببوزنيقة، أمس السبت، حزب الكتاب بالحفاظ على مكانته داخل الحكومة، ليستمر هذا التحالف، وللمساهمة جميعا في الإصلاح، لأن تجربة الحزبين الماضية، كانت مشرفة للمغرب، وأصبح يضرب بها المثل في المشرق، على حد قول ابن كيران.

فعلى الرغم من الألم الذي رافق حذف كتابة أفيلال، يضيف ابن كيران، فإن حزب الكتاب لديه من التجربة والدربة السياسية، ما يجعله قادرا على امتصاص هذا الغضب وتجاوزه، حفاظا على مكانته في الحكومة، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها العثماني لنبيل بنعبد الله في بيته، باعتبارها إشارة قوية للاستمرار في التحالف الحكومي.

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شوف تيفي المغرب حزب البيجيدي الاشتراكية ابن كيران العثماني اليزمي بنعبدالله

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