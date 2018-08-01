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حملة غير مسبوقة على مقاهي الشيشة ومُروجي أقراص الهلوسة بفــاس

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 11:09 حملة غير مسبوقة على مقاهي الشيشة ومُروجي أقراص الهلوسة بفــاس | حوادث و حقوق
حملة غير مسبوقة على مقاهي الشيشة ومُروجي أقراص الهلوسة بفــاس
توصلت مصالح الشرطة لمنطقتي فاس الجديد دار دبيبغ و بنسودة في الآونة الأخيرة بعدة شكايات من مواطنين تفيد بأن مسيري بعض المقاهي الموجودة بأسفل العمارات السكنية حولوا النشاط العادي لهاته الأماكن

شوف تيفي

 توصلت مصالح الشرطة لمنطقتي فاس الجديد دار دبيبغ و بنسودة في الآونة الأخيرة بعدة شكايات من مواطنين تفيد بأن مسيري بعض المقاهي الموجودة بأسفل العمارات السكنية حولوا النشاط العادي لهاته الأماكن العمومية إلى فضاءات شبه مظلمة تستقبل نوعية خاصة من الزبناء من الجنسين و تصدر منها موسيقى صاخبة عبر مكبرات الصوت التي تقلق راحتهم.

وفي هذا الصدد، تمت في اليومين الأخيرين عمليات المداهمة لثمانية (08) مقاهي و أربعة (04) أندية من طرف العناصر الأمنية المذكورة مدعمة بفرق الأبحاث و التدخلات في نفس الوقت بأحياء النرجس، الدكارات و وسط المدينة، والتي حولها أصحابها إلى أماكن تستقطب الشباب من الجنسين بدون أي رخصة مسلمة من طرف السلطات المحلية.

عملية المداهمة مكنت من إيقاف أشخاص مبحوث عنهم على الصعيد المحلي و الوطني من أجل جنايات و جنح مختلفة، منهم نادلة وجد بحوزتها ثمانية عشر (18) قرصا مهلوسا ( إيكستازي)، تقوم بترويجها بداخل أحد المقاهي التي تمت مداهمتها وكذا إيقاف مسيري هذه الأماكن العمومية وتم حجز الأجهزة الموسيقية و مكبرات الصوت و عشرات النرجيلة وتسليمها للسلطة المحلية، وتم البحث مع أكثر من 64 من الأشخاص وجدوا بداخل المقاهي.

وقد تمت أيضا مداهمة أندية يقوم مسيروها بتنظيم لعب القمار و الرهان على سباق الخيول والقمار غير المنظم على مستوى وسط المدينة الجديدة وحي النرجس، والتي عند مداهمتها تمت المعاينة للبث المباشر لسباق الخيول عبر قنوات فضائية ملتقطة بواسطة أجهزة استقبال رقمية، أمام أنظار مجموعة من مرتفقي هذه الأندية .

من أجله، تم حجز الأجهزة الإلكترونية (أجهزة استقبال رقمية، تلفازات)، أوراق تنظيم الرهان، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة محصل عليها من عمليات الرهان.

ولضرورة البحث، تم وضع مسيرو هذه المقاهي و الأندية بالإضافة إلى النادلة، مروجة أقراص الهلوسة والأشخاص المبحوث عنهم تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة و قد تم تقديهم على أنظارها بعد الانتهاء من إجراءات البحث.

لقيت هذه العمليات الأمنية التي تابعتها عن كتب الساكنة المتضررة استحسانا و نوهت بالمجهود الأمني المبذول في محاربة هذا النوع من الضرر و كذا تفاعل مصالح الأمن الوطني مع جميع الشكايات و الوشايات و التبليغات عن أفعال إجرامية، سواء تلك الواردة بشكل مباشر على مصالح الشرطة أو المنشورة في مختلف وسائل الإعلام.

للإشارة فان المصالح الأمنية سبق وأن قامت بمداهمات مماثلة لعدة مقاهي و استهدفت أيضا نفس المقاهي و الأندية، وتم حجز آنذاك مجموعة من الأجهزة الإليكترونية التي تستعمل في عملية الرهان ومواد محظورة بالإضافة إلى مبالغ مالية و عدد من النرجيلة ، و إيقاف مسيريها و عدد من الأشخاص الذين كانوا يتواجدون بداخلها .

 

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شوف تيفي المغرب الهلوسة مقاهي الشيشة فاس رجال الأمن

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