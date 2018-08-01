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ابن كيران: لا وجود لانقسام ولا وجود لتيارات داخل حزب العدالة والتنمية

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 10:50 ابن كيران: لا وجود لانقسام ولا وجود لتيارات داخل حزب العدالة والتنمية | بوليتيك
ابن كيران: لا وجود لانقسام ولا وجود لتيارات داخل حزب العدالة والتنمية
قال الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية،عبد الإله ابن كيران، ''لا وجود لانقسام داخل الحزب ولا وجود لتيارات''.

شوف تيفي

 قال الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية،عبد الإله ابن كيران، "لا وجود لانقسام داخل الحزب ولا وجود لتيارات".

 وأضاف ابن كيران، في رده على سؤال للصحافة، على هامش مشاركته أمس السبت في برلمان الحزب ببوزنيقة، أن " البيجيدي حزب واحد، ولدينا هيئات نتخذ فيها القرارات، ونحن نلتزم بها، أما أن تكون حساسيات وتقارب بين أشخاص، فهذه مسألة عادية، نافيا وجود تيارات داخل الحزب ولا يجب أن تكون".

 ورفض ابن كيرن وجود جهات تدبر أمرها بمعزل عن جهات أخرى، وتناقش أفكارها خارج الهيئات الحزبية، ثم تأتي إلى هنا تلعب "الماتش" ، على حد تعبير ابن كيران، مردفا، "نحن لسنا الوداد ولا الرجاء، نحن حزب واحد، ويجب الحفاظ على وحدة الحزب"

 واعتبر ابن كيران أنه في الوقت الذي يصبح فيه وجود تيارات داخل الحزب كل يدبر شأنه بمعزل عن الحزب، أنه سيكون أول من يحارب هذا المنطق.

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