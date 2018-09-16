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سار لمستخدمي ''واتساب''..إطلاق تحديث جديد

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 10:08 سار لمستخدمي واتساب..إطلاق تحديث جديد | نت 2.0
سار لمستخدمي ''واتساب''..إطلاق تحديث جديد
أفاد موقع يعنى بأخبار التكنولوجيا بأن تطبيق واتساب يسعى لإطلاق وضع جديد أطلق عليه ''الوضع الأسود''.

شوف تيفي:

أفاد موقع يعنى بأخبار التكنولوجيا بأن تطبيق واتساب يسعى لإطلاق وضع جديد أطلق عليه "الوضع الأسود".

وذكر موقع "wccftech" ، أن واتساب قرر إضافة الوضع الجديد بعد أن لاقت الخاصية ذاتها استحسان المستخدمين في تطبيقات أخرى مثل يوتيوب وتوتير، والتي تغير واجهة التطبيق إلى اللون الأسود لجعلها أكثر جاذبية للمستخدمين.

وتقدم الوضعية الجديدة العديد من المزايا، إذ توفر طاقة بطارية الهاتف، خاصة وأن شاشات OLED تحتاج إلى المزيد من الطاقة بسبب الألوان على عكس اللون الأسود.

ومن المتوقع أن يكون استخدام "الوضع الأسود" أفضل خلال استخدام التطبيق ليلا، إذ أن الضوء الساطع للشاشة يسبب عدم الارتياح للمستخدم خلال الليل أو في الأماكن المعتمة، وهي المشكلة التي يعاني منها من يكثر استخدام التطبيق ليلا في أماكن مظلمة، فضلا عن أن الوضع الأسود يمنح خصوصية أكثر للمستخدم.

ومن المتوقع أن تكون الميزة الجديدة متوفرة على أنظمة التشغيل في هواتف آيفون والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، في الأيام القادمة.

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شوف تيفي واتساب تطبيق بالأسود وضع جديد تكنولوجيا

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