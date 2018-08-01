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أمطار ورياح قوية بهذه المناطق اليوم الأحد

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 09:03 أمطار ورياح قوية بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع
أمطار ورياح قوية بهذه المناطق اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتشكل سحب منخفضة ،خلال الليل والصباح، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل، إضافة إلى نزول أمطار جد خفيفة محليا خصوصا بالقرب

 

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تتشكل سحب منخفضة ،خلال الليل والصباح، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل، إضافة إلى نزول أمطار جد خفيفة محليا خصوصا بالقرب من السواحل الوسطى.

كما ستظهر سحب غير مستقرة منذ الصباح، مرفوقة بقطرات مطرية أو زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلس، والسهول الشمالية الغربية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والريف، والواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد، فيما ستبقى الأجواء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما ، من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، في حين ستهب من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة. وستكون ضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الشرق بباقي المناطق الأخرى.

بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي، وجنوب البلاد ، وبالقرب من السواحل. وستكون ما بين 15 و20 درجة عموما بباقي المناطق .

أما درجات الحرارة العليا ، فستتأرجح ما بين 17 و22 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية، ووالماس، وجوار السواحل ، وما بين 27 و32 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة طنجة ، والسايس ، وهضاب الفوسفاط، والسفوح الجنوبية الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 32 و37 درجة بداخل منطقة سوس وأقصى شمال كل من جنوب وجنوب شرق المملكة.

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