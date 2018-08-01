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القبض على المهاجرين المغاربة الذين نقلتهم عصابات المخدرات بإسبانيا

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 02:43 القبض على المهاجرين المغاربة الذين نقلتهم عصابات المخدرات بإسبانيا | حوادث و حقوق
القبض على المهاجرين المغاربة الذين نقلتهم عصابات المخدرات بإسبانيا
تمكنت مصالح الحرس المدني الإسباني، صباح يومه السبت، من القبض على المهاجرين المغاربة، بعد أن تم نشر فيديوهات توثق تهريبهم من طرف مهربي مخدرات إسبان ونقلهم على متن زورق من شاطيء ''الدّالية'' قرب ميناء

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تمكنت مصالح الحرس المدني الإسباني، صباح يومه السبت، من القبض على المهاجرين المغاربة، بعد أن تم نشر فيديوهات توثق تهريبهم من طرف مهربي مخدرات إسبان ونقلهم على متن زورق من شاطيء ''الدّالية'' قرب ميناء طنجة المتوسط إلى شاطيء إسباني بمدينة ''طريفة''.

ووفق تقارير إسبانية أكدت أن عملية التدخل نتج عنها إصابة 3 عناصر من الحرس المدني، بينما تمكن مهربو المخدرات والمتورطون أيضاً في عملية الهجرة غير الشرعية من الفرار.
وكان قد سبق وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديوهات تسببت في ضجة كبيرة خاصةً وأنه تم تهريب الشباب المهاجرين من شاطيء ''الدّالية'' المجاور لأكبر ميناء مغربي، والذي يُفترض أنه يتمتع بحراسة ومراقبة مشددة.

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