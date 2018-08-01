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الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي تدخل في أشكال احتجاجية تصعيدية

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 02:30 الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي تدخل في أشكال احتجاجية تصعيدية | مجتمع
الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي تدخل في أشكال احتجاجية تصعيدية
أعلنت الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أنها قررت الخروج في سلسلة نضالية جديدة بسبب معاناة شغيلة القطاع جراء أوضاعهم المادية والمهنية المتراجعة و الضغط

شوف تيفي:

أعلنت الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أنها قررت الخروج في سلسلة نضالية جديدة بسبب معاناة شغيلة القطاع جراء أوضاعهم المادية والمهنية المتراجعة و الضغط المهني المهول بسبب الخدمات الجديدة التي تبناها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وإثر سياسة الإقصاء وغلق باب الحوار الذي تمارسه الإدارة العامة مع الشريك الاجتماعي في هذا القطاع.

وسجلت الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي، في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم السبت، "استنكارها الشديد جراء امتناع الإدارة وتماطلها في تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها في ما يخص الشروط اللاقانونية التي تخص عملية التوظيف في المؤسسة والتي شابتها خروقات من بينها سن التوظيف القانوني في المؤسسات العمومية بدون وجود مبرر مقبول، حيث يعتبر خطأ جسيما من جانبها واستهتارا بقرار المحكمة" .

وأكد البلاغ ، خوض الجامعة الوطنية  "أشكالا احتجاجية تصعيدية، بدءا بوقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء صباح يوم الاثنين 17 شتنبر من هذه السنة، وصولا إلى أشكال نضالية وتظاهرات محلية ووطنية، سيتم الإعلان عن تواريخها في حينه".

وأبرز البلاغ، أن "هذا القرار يأتي عقب الأوضاع المتردية لمستخدمي ومستخدمات الضمان الاجتماعي في النظام العام والمصحات في السنوات الأخيرة، وتفاعلا كذلك مع أوضاع المتعاقدين الذين يعانون في صمت وضعا اجتماعيا مزريا وماديا خانقا، بعد انسداد أفق الحوار مع الإدارة، ونهج سياسة الإقصاء مع اعتماد سياسات غير مجدية بالقرارات الأحادية الطرف، والتي ما فتئت تدخل قطاع الضمان الاجتماعي في المجهول".

 وأشارت الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي، أن " الإدارة لم تتجاوب مع الملف المطلبي للمتعاقدين الداعي لإدماجهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مردفة أن الوضعية الاجتماعية الحالية الهشة لعدد كبير من المتعاقدات والمتعاقدين بمصحات الضمان الاجتماعي، هذه الأخيرة التي أصبحت تعيش على عتبة الإفلاس، لمن المؤشرات الخطيرة على طريقة ونوعية تدبير الإدارة للقطاع حاليا ومستقبلا".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي أشكال احتجاجية تصعيدية

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