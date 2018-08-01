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اليونيسف تعتبر المغرب من ضمن الدول المعنية بالحملة العالمية للقضاء على العنف المدرسي

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 02:02 اليونيسف تعتبر المغرب من ضمن الدول المعنية بالحملة العالمية للقضاء على العنف المدرسي | بوليتيك
اليونيسف تعتبر المغرب من ضمن الدول المعنية بالحملة العالمية للقضاء على العنف المدرسي
كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة عن إطلاقها لحملة عالمية للقضاء على العنف المدرسي بشتى مدارس العالم خصوصا تلك التي تعرف تفاقما كبيرا في الظاهرة أو التي تغيب فيه إحصائيات واضحة حولها.

شوف تيفي

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة عن إطلاقها لحملة عالمية للقضاء على العنف المدرسي بشتى مدارس العالم خصوصا تلك التي تعرف تفاقما كبيرا في الظاهرة أو التي تغيب فيه إحصائيات واضحة حولها.

وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة ''اليونيسف''، المغرب من ضمن البلدان المعنية بالحملة على اعتبار تصنيفه ضمن قائمة 16 دولة، لا تتوفر عن إحصائيات مستجدة للعنف المدرسي عنها.

وأوضحت منظمة ''اليونيسف'' بأنها تدعو الأطفال الذين يتراوح أعمارهم ما بين 13 و24 سنة إلى الانضمام إلى آلاف الشباب في شتى أنحاء العالم ممن يجاهرون برأيهم بشأن ما يحدث في المدارس.

كما أشارت المنظمة التي تعنى بشؤون الأطفال بالعالم على أنها ستقوم بعرض نتائج الحملة المنظمة على وزراء التعليم وغيرهم من القادة من أجل مطالبتهم بالتغيير.

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شوف تيفي المغرب اليونيسف الحملة العالمية القضاء العنف المدرسي

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