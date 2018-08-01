استدعت المفتشية العامة بالمغرب 4 قضاة٬ وذلك على خلفية تدوينات قاموا بنشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك''.

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استدعت المفتشية العامة بالمغرب 4 قضاة٬ وذلك على خلفية تدوينات قاموا بنشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك''.

وتوصل أربعة قضاة، وفق بلاغ لنادي القضاة، باستدعاءات للحضور أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية٬ وقد تم الاستماع إلى ثلاثة منهم بتاريخ 13-.2018-09

وأوضح نادي قضاة المغرب في ذات البلاغ، أنه '' يخبر الرأي العام وعموم القضاة٬ بأنه يتتبع هذه القضية بقلق كبير٬ وأنه سيتخذ موقفا بخصوصها بناء على ما ستسفر عنه من تطورات ومستجدات٬ بعد استجماعه لكافة المعطيات من القضاة المعنيين''.

وكان وزير العدل قد قام سنة 2015 بمتابعة القاضية أمال حماني من أجل تدوينة كتبتها عبر الفيسبوك٬ بعد شكاية قدمت في مواجهة القاضية من طرف برلمانيين لم تحدد صفاتهم ولا أسماءهم و لا أي معلومات عنهم.