اختفاء مبلغ مرصود لإيواء التلاميذ بدار الطالب باشتوكة أيت بها يدفعهم للاعتصام ويهددهم بالهدر المدرسي ﻿

دخل عدد من التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بثانوية القدس التأهيلية بجماعة ''أيت ميلك'' صباح اليوم في اعتصام داخل مقر جماعة ''سيدي بوسحاب'' بإقليم اشتوكة أيت بها، وذلك تنديدا بحرمانهم من الإيواء بدار

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها



دخل عدد من التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بثانوية القدس التأهيلية بجماعة ''أيت ميلك'' صباح اليوم في اعتصام داخل مقر جماعة ''سيدي بوسحاب'' بإقليم اشتوكة أيت بها، وذلك تنديدا بحرمانهم من الإيواء بدار الطالب لأيت ميلك.

واستنكر التلاميذ الغاضبون هذا الإقصاء الذي تعرضوا له من طرف دار الطالب بسبب السياسة التدبيرية لبعض المسؤولين والمنتخبين بجماعة سيدي بوسحاب، مؤكدين أنه لا يعقل أن يظلوا دون مأوى بعد انقضاء يومهم الدراسي، حيث بعد المسافة بين الدواوير التي ينحدرون منها ومؤسستهم التعليمية.

وأضاف التلاميذ المتضررون أن حرمانهم من السكن بدار الطالب راجع بالأساس إلى عدم توصل إدارة دار الطالب بأيت ميلك بمنحة سنوية، يخصصها مجلس جماعة سيدي بوسحاب لدعم تلاميذ المستوى الثانوي المنتقلين إلى أيت ميلك لعدم توفر ثانوية تأهيلية بسيدي بوسحاب، الشيء الذي تبخر معه حلم الإيواء لدى العشرات من التلاميذ.

وكشف فيديو نشره عدد من النشطاء الفيسبوكيين النائب الأول لرئيس جماعة سيدي بوسحاب، يرد على التلاميذ المحتجين ويوضح لهم أن المجلس الذي ينتمي له خصص 6 ملايين سنتيم كمنحة لدار الطالب ، إلا أن ذات المجلس لم يفِ بوعده حسب ما صرح به ذات المتحدث في مقطع الفيديو، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مآل، ومصير هذا المبلغ المالي المرصود لهذه العملية، والذي يهدد عشرات التلاميذ بالهدر المدرسي في حال لم يتم إيجاد حل عاجل لمشكل الإيواء.