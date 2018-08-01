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المغرب يقوي حضوره بمعرض المأكولات البحرية بروسيا

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 01:11 المغرب يقوي حضوره بمعرض المأكولات البحرية بروسيا | ثقافة و فنون
المغرب يقوي حضوره بمعرض المأكولات البحرية بروسيا
بعد المشاركة الأولى لعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية في النسخة الأولى من المنتدى والمعرض الدولي حول الصناعة ومنتجات وتقنيات الصيد (معرض المأكولات البحرية

شوف تيفي

بعد المشاركة الأولى لعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية في النسخة الأولى من المنتدى والمعرض الدولي حول الصناعة ومنتجات وتقنيات الصيد (معرض المأكولات البحرية الروسي)، تعزز المملكة وجودها وتعرض من 13 إلى 15 شتنبر في سان بطرسبورغ في روسيا خبرتها في مجال الصيد، وذلك بمناسبة النسخة الثانية من هذا الحدث المهم على الساحة الدولية للصيد البحري.

وتم افتتاح الرواق من طرف أخنوش، مصحوبا بزكية دريوش الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، ووفد عن ممثلي القطاع، حيث يمتد الرواق المغربي على مساحة 200 متر مربع، وسيتم تسليط الضوء على الخبرات المغربية في مجال الثروة السمكية من قبل عارضين يمثلون أنشطة التعليب وتجميد وتجهيز المحار، بالإضافة إلى حضور مؤسسة عمومية وجمعية مهنية، ومن المقرر أيضا عدة اجتماعات ثنائية، ويتسم التعاون بين المغرب وروسيا في مجال الصيد البحري بتعزيز صادرات المنتجات المغربية إلى السوق الروسية.

وتصدر المغرب بشكل رئيسي منتجات مثل السلع المعلبة والدقيق وزيت السمك والمنتجات المجمدة وكذلك المنتجات الطازجة، و فيما يتعلق بالتعاون في مجال التدريب، منحت الفدرالية الروسية 18 منحة تدريبية للطلبة المغاربة في مؤسسات التدريب البحري للفترة 2017-2018، كما أتيحت الفرصة للطلاب لإجراء تدريب على سفن الصيد الروسية النشطة بموجب الاتفاق.

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