مثير..محمد الهيني يطالب بإعفاء العثماني بعد رده على عيوش ﻿

طالب المحامي والحقوقي محمد الهيني بإعفاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمس السبت، وذلك بعد تصريح حول عضو المجلس الأعلى للتعليم نور الدين عيوش.

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طالب المحامي والحقوقي محمد الهيني بإعفاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمس السبت، وذلك بعد تصريح حول عضو المجلس الأعلى للتعليم نور الدين عيوش.

وقال الهيني في تدوينة عبر صفحته الشخصية بالفايسبوك ''أن يستعمل رئيس حكومة لكل المغاربة وصف الكلاب في نقد لأي مواطن هو استعمال خطير يسائل الحكومة والمواطنة ككل والإنسانية جمعاء وهذا يكفي لإعفائه لأنه لا يتمتع بحس أخلاقي أو وطني أو حس المسؤولية بشكل عام.

هذا وهاجم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني نور الدين عيوش، بسبب تصريحه ''القافلة تسير والكلاب تنبح''...