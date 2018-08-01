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بسبب خروجه عن خط الحزب..الحزب الحاكم بتونس يجمد عضوية رئيس الحكومة

بتاريــخ : 16 شتنبر 2018 / 00:50 بسبب خروجه عن خط الحزب..الحزب الحاكم بتونس يجمد عضوية رئيس الحكومة | دولي
بسبب خروجه عن خط الحزب..الحزب الحاكم بتونس يجمد عضوية رئيس الحكومة
أعلن حزب نداء تونس الحاكم تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد وإحالة ملفه إلى لجنة النظام في الحزب، وذلك بعد الاطلاع على رد رئيس الحكومة على استجوابه في ما نسب إليه بـ''الخروج عن الخط الحزبي''.

شوف تيفي

أعلن حزب نداء تونس الحاكم تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد وإحالة ملفه إلى لجنة النظام في الحزب، وذلك بعد الاطلاع على رد رئيس الحكومة على استجوابه في ما نسب إليه بـ''الخروج عن الخط الحزبي''.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الهيئة السياسية للحزب قررت خلال اجتماعها يوم أمس الجمعة ''تجميد عضوية يوسف الشاهد وإحالة ملفه للجنة النظام وفقا لأحكام الفصول 59 و67 و69 من النظام الداخلي للحركة''.

وبحسب المصادر ذاتها فقد حذرت الهيئة من ''خطورة تحويل العملية السياسية من التنافس حول البرامج والمواقف إلى معركة تموقع قائمة على الانتهازية والمصلحة الفردية وتشويش المشهد السياسي وضبابيته''.

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