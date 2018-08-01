 القضية كبرات..الجزائر تمنع السفر عن قيادات عسكرية وأمنية بارزة ﻿
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القضية كبرات..الجزائر تمنع السفر عن قيادات عسكرية وأمنية بارزة

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 23:42 القضية كبرات..الجزائر تمنع السفر عن قيادات عسكرية وأمنية بارزة | دولي
القضية كبرات..الجزائر تمنع السفر عن قيادات عسكرية وأمنية بارزة
تفاجأت قيادات عسكرية وأمنية بارزة سابقة في الجزائر بقرارات تمنع السفر بحقهم، حيث شملت هذه القرارات كلا من قائد الدرك الوطني السابق، اللواء مناد نوبة، وقائد الناحية العسكرية الثانية السابق،

شوف تيفي

تفاجأت قيادات عسكرية وأمنية بارزة سابقة في الجزائر بقرارات تمنع السفر بحقهم، حيث شملت هذه القرارات كلا من قائد الدرك الوطني السابق، اللواء مناد نوبة، وقائد الناحية العسكرية الثانية السابق، اللواء سعيد باي، ومسؤول الشؤون المالية بوزارة الدفاع الجزائرية سابقا، اللواء بوجمعة بو دواو، وقائد الناحية الرابعة، السابق اللواء عبد الرزاق شريف، واللواء لحبيب شنتوف، قائد الناحية العسكرية الأولى سابقا.

وكان هؤلاء القادة حسب مصادر مطلعة كشفت أوراق هذا القرار لفائدة قناة ''العربية'' أنه قد تم عزلهم من مناصبهم خلال الشهور الماضية، ولم تشر المصادر إلى الأسباب وراء منع سفر القيادات العسكرية.

 

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الجزائر منع قيادات أمن المغرب شوف تيفي

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