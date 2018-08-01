عاجل...سائحة مكسيكية تضع حدا لحياتها بأكادير وتستنفر السلطات الأمنية ﻿

عاشت زنقة الأخصاص بحي السلام بمدينة أكادير، قبل قليل من يومه السبت 15 شتنبر 2018 حالة من الاستنفار الأمني، وذلك بعد إقدام سائحة أجنبية تحمل الجنسية الميكسكية على وضع حد لحياتها داخل شقة تقطن بها رفقة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عاشت زنقة الأخصاص بحي السلام بمدينة أكادير، قبل قليل من يومه السبت 15 شتنبر 2018 حالة من الاستنفار الأمني، وذلك بعد إقدام سائحة أجنبية تحمل الجنسية الميكسكية على وضع حد لحياتها داخل شقة تقطن بها رفقة صديقة لها.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الهالكة الأربعينية قامت بتناول كمية هائلة من الأدوية والتي عجلت بوفاتها في الحين، بعدما سبق وأن أخبرت مرافقها بكونها ستقدم على الانتحار عبر رسالة هاتفية، وهو ما عجل بقدوم صديقها للشقة ليجدها جثة هامدة.

وبعد ذلك، قام بإخطار السلطات المحلية والمصالح الأمنية التي هرعت لعين المكان، وبتعليمات من النيابة العامة، جرت مداهمة الشقة وتمت معاينة الجثة من طرف عناصر الشرطة العلمية والتقنية، قبل أن تنقل صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتح تحقيق دقيق للكشف عن حيثيات وظروف وقوع الحادث.