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بعد الدارجة..فضيحة بمقرر مدرسي بالمغرب يستصغر ''الله'' والمغاربة طالع ليهم الدم+صورة

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 23:30 بعد الدارجة..فضيحة بمقرر مدرسي بالمغرب يستصغر الله والمغاربة طالع ليهم الدم+صورة | مجتمع
بعد الدارجة..فضيحة بمقرر مدرسي بالمغرب يستصغر ''الله'' والمغاربة طالع ليهم الدم+صورة
نشر إدريس الكنبوري الباحث في الشؤون الإسلامية، عبر حسابه بالفيسبوك، أمس الجمعة، صورة اعتبرها استمرارا لفضائح التعليم في المغرب، والتي تم التقاطها من مقرر للغة الفرنسية معتمد بمدرسة خصوصية

''شوف تيفي''

نشر إدريس الكنبوري الباحث في الشؤون الإسلامية، عبر حسابه بالفيسبوك، أمس الجمعة، صورة اعتبرها استمرارا لفضائح التعليم في المغرب، والتي تم التقاطها من مقرر للغة الفرنسية معتمد بمدرسة خصوصية بالرباط، تحتوي على نص استصغر '' الله''.

وأوضح الكنبوري أن النص الموجود بالمقرر يقول: '': Le petit Dieu prit une feuille de papier, des crayons de couleurs, et il se mit à faire le monde''، مؤكدا على خطورة هذا النص الذي يجعل التلاميذ ضحية التسمم التعليمي، داعيا إلى ضرورة مراقبة هذه المقررات القادمة من فرنسا.

وأشار الباحث إلى أن هذا النص مستلهم من النصوص اليهودية المقدسة، وهو ما يعني على حد تعبيره أن هذه المقررات لها هدف تبشيري، حتى يفهم الأطفال مفهوم الألوهية بأسلوب بشري ينزع عنه القداسة..''.

وتفاعل آلاف النشطاء مع ما نشره الكنبوري، حيث طالب الجميع بضرورة فتح تحقيق بخصوص ما تضمنه هذا المقرر، معبرين عن غضبهم الشديد واستيائهم من مضمون النص.

‫شوف تيفي

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