بالصورة..بعد طردها من منصة ''البولفار''..بنت الستاتي ترد ﻿

بعد ساعات فقط من طردها من منصة ''البولفار'' بمدينة الدار البيضاء، نشرت إلهام العرباوي ابنة الفنان عبد العزيز الستاتي، عبر حسابها بالإنستغرام تدوينة، ردت من خلالها على ما تعرضت له من إحراج.

''شوف تيفي''

بعد ساعات فقط من طردها من منصة ''البولفار'' بمدينة الدار البيضاء، نشرت إلهام العرباوي ابنة الفنان عبد العزيز الستاتي، عبر حسابها بالإنستغرام تدوينة، ردت من خلالها على ما تعرضت له من إحراج.

وأوضحت بنت الستاتي أن ما عاشته بمنصة ''البولفار'' أمر عادي لأن الحاضرين لم يتقبلوا قيام فتاة بآداء ''الراب''، موجهة شكرها في الوقت نفسه إلى الأشخاص الذين قاموا برشقها بالقنينات.

ونشرت، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو جد مثير، يظهر لحظة قيام العديد من الحاضرين للبولفار برشق بنت الستاتي، قبل أن يتدخل ''سبعاتون'' والذي حاول تلطيف الأجواء.