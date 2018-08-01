انقطاع الكهرباء يُخرج ساكنة مدينة بوجدور للاحتجاج ﻿

خرجت ساكنة مدينة بوجدور، اليوم السبت، للاحتجاج على الانقطاع التام للتيار الكهربائي على المدينة بشكل كــامل.

شـوف تيفي: بـوجـدور

خرجت ساكنة مدينة بوجدور، اليوم السبت، للاحتجاج على الانقطاع التام للتيار الكهربائي على المدينة بشكل كــامل.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية لساكنة بوجدور، بعد الانقطاع التام للكهرباء بالمدينة، على طول يومين متتاليين؛ وذلك رغم العديد من المراسلات والشكايات المرفوعة من طرف الساكنة إلى المصالح المعنية، من سلطات محلية ومسؤولين عن التيار الكهربائي.

ويعود سبب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بوجدور، بعد الرياح القوية التي ضربت المدينة مؤخراً، و اتلفت العديد من أعمدة الكهرباء ذات التيار القوي.