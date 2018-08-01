مثير..انقلاب سيارة بمراكش وماليها هربوا وها كيفاش ﻿

حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى شارع علال الفاسي بمراكش اليوم السبت، حيث انقلبت سيارة من نوع كولف 6 بيضاء اللون، وكان بداخلها ثلاث فتيات وشاب.

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حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى شارع علال الفاسي بمراكش اليوم السبت، حيث انقلبت سيارة من نوع كولف 6 بيضاء اللون، وكان بداخلها ثلاث فتيات وشاب.

مصادر محلية كشفت أن الحادث أدى إلى أضرار مادية جسيمة بالسيارة، حيث نجم الحادث عن السرعة المفرطة، وكان في السيارة شبان وشابات، وأقدموا كلهم على الفرار من مكان الحادث مباشرة، وبعد حضور عناصر الأمن قامت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه في الوقت الذي عملت فيه عناصر الأمن على استجلاء المعلومات عن السيارة وركابها، لم تعرف أسباب فرار ركابها من مكان الحادث.