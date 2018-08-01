مثير.. وزارة الثقافة والاتصال تطالب بإعدام التعليقات المسيئة ﻿

في إطار مقتضيات قانون الصحافة والنشر، طالبت وزارة الثقافة والإتصال – قطاع الإتصال، مدراء المنابر الإعلامية الإلكترونية بالسهر على تفعيل القانون، بخصوص المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن

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في إطار مقتضيات قانون الصحافة والنشر، طالبت وزارة الثقافة والإتصال – قطاع الإتصال، مدراء المنابر الإعلامية الإلكترونية بالسهر على تفعيل القانون، بخصوص المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر.

وقالت الوزارة ضمن بلاغٍ لها إن مدراء النشر ملزمون بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة، مشيرة إلى أن تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية تخضع لمبدأ الحرية والمسؤولية.

ودعا البلاغ مدراء النشر إلى وضع في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الإنترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الولوج إليها مستحيلا، تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المنظم لذلك، حيث حثت الوزارة على الالتزام بمبادئ المهنية في ممارسة العمل الصحفي، إدراكا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجسم الصحفي، التي تفرضها حاجة المجتمع إلى المعلومة والمعرفة والتعبير الحر عن الرأي، وكذلك تكريسا لإعلام حر ونزيه ومتعدد ومسؤول ومهني.