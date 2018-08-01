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بالتزامن مع رفع شعار ''فاس الله يرحمها''..الأزمي يحرك الآليات لسد الحفر قبل هطول الأمطار

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 21:52 بالتزامن مع رفع شعار فاس الله يرحمها..الأزمي يحرك الآليات لسد الحفر قبل هطول الأمطار | بوليتيك
بالتزامن مع رفع شعار ''فاس الله يرحمها''..الأزمي يحرك الآليات لسد الحفر قبل هطول الأمطار
حركة غير عادية عرفتها العاصمة العلمية فاس اليوم السبت، بعدما تحركت الآليات لإصلاح شارع الرحمة بمقاطعة سايس من الحفر، حسب ما علمت به ''شوف تيفي'' من عين المكان.

شوف تيفي

حركة غير عادية عرفتها العاصمة العلمية فاس اليوم السبت، بعدما تحركت الآليات لإصلاح شارع الرحمة بمقاطعة سايس من الحفر، حسب ما علمت به ''شوف تيفي'' من عين المكان.

وتحرك العمدة لترقيع تلك الحفر في بعض الشوارع منها القريبة من محيط القصر الملكي، في وقت تعرف فيه مدينة فاس غضبا عارما لساكنتها، بسبب ما آلت إليه الأوضاع في المدينة، والتي يسيرها مجلس يترأسه حزب العدالة والتنمية.

وخاض جمعويون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صور وفيديوهات مباشرة، فيما اختارت إحدى السيدات ارتداء أقمصة غضب كتبت عليها شعارات مختصرة لموقفها مما وصلت إليه مدينة فاس.

 

‫شوف تيفي

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فاس العدالةوالتنمية المغرب شوف تيفي مدينة العاصمة المغرب

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